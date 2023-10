Maria Dinulescu a vrut sa dea lovitura in America - ce a primit in schimb

Maria Dinulescu, una dintre cele mai apreciate actrite din Romania, a vrut sa dea lovitura in SUA, dar viata pe taramul american este mult mai grea decat ar fi crezut.

"Nu este usor. Te costa cam 3.000 de dolari pe luna, fara haine, machiaj, calatorii. De asta sunt foarte multi actori care sunt barmani, chelneri. E foarte foarte greu. Daca nu lucrezi mult, nu poti sa traiesti acolo", a declarat Maria Dinulescu pentru Prima TV.

Aceasta a explicat de ce le este est-europenilor greu sa isi gaseasca un rol important in America.

"Noi avem o problema ca avem accent, iar ca actrita est-europeana ai foarte foarte putin de lucru. Pentru ca America nu are multe povesti cu Rusia. Pentru ca tu ca est-europeanca esti rusoaica si ca rusoaica joci trei roluri: prostituata, spion sau iubita de mafiot rus. Astea nu sunt persoanaje principale, sunt de sustinere si atunci nu ai nici foarte multe de filmat. Nu e o cariera", a adaugat ea.

Maria Dinulescu: Voi juca intr-un film alaturi de o femeie. Veti fi innebuniti!

In plus, spune actrita, este foarte important omul care te recomanda, pentru ca producatorii de filme nu au timp de pierdut cu oameni neseriosi.

"In L.A. cel mai important lucru este a treia persoana, cine te introduce. Nu e neaparat nepotism. Sunt atat de multi oameni incat ei au nevoie de altcineva care sa le confirme ca persoana respectiva este serioasa, ca va invata textul, ca va fi pe platou, ca nu va crea probleme.

Sunt atat de multi oameni involved...cum se spune...implicati... incat nu isi permit sa piarda timp cu nimeni. Exista un sistem foarte bine pus la punct din care faci parte sau nu faci parte. Daca nu faci parte, esti mort", a adaugat aceasta.

Maria Dinulescu: Este un nivel de depravare maxim

Actrita a readus in discutie in timpul interviului ceea ce o deranjeaza cel mai mult in America.

"Ce ma deranjeaza cel mai tare sunt drogurile. Este un nivel de depravare maxim. Exista foarte multa influenta. Daca nu esti matura, puternica, o fata care sa aiba o foarte buna educatie de acasa, te poti pierde extraordinar de usor", a explicat ea.

Cat despre viata sa sentimentala, Maria Dinulescu recunoaste ca lucrurile nu stau tocmai bine la acest capitol.

"Nu e deloc roz, in sensul ca e foarte multa dezumanizare. Am avut o relatie cu un american, dar a fost foarte dificil, pentru ca suntem foarte diferiti", a mai spus ea.

