Matt Damon, amantul lui Michael Douglas?

Matt Damon este mai tanarul partener al lui Michael Douglas in noul film in care amandoi joaca, Behind the Candelabra. Filmarile vor incepe vara viitoare, Michael Douglas urmand sa-l intruchipeze pe Wladziu Valentino Liberace, cunoscut ca Liberace, iar Matt Damon pe cel al partanerului sau de viata, Scott Thorson.

Filmul va fi regizat de Stephen Soderbergh, cel care se afla si in spatele Titanicului, relateaza BBC. Ambii actori au mai lucrat cu regizorul, Damon in Contagion, iar Douglas in Traffic.

Pianistul Liberace, intruchipat de Douglas, a negat multa vreme ca ar fi gay, in cele din urma murind de SIDA, in 1987, relateaza Hauffington Post. Vorbind despre noul sau proiect, Damon a declarat ca a-l saruta pe Douglas este ca si cum s-ar iubi cu Catherine Zeta Jones, ceea ce-l face sa-si aminteasca de perioada adolescentei.

