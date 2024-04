Matt Damon si Ben Affleck vor lucra din nou impreuna

Actorul Matt Damon planuieste sa se reuneasca in viata profesionala cu vechiul sau prieten Ben Affleck pentru un proiect cinematografic, anul acesta.

Matt Damon a incercat sa colaboreze in ultimii 10 ani cu partenerul sau din filmul "Good Will Hunting" (1997), insa programul incarcat si diferit al celor doi nu i-a lasat sa faca acest lucru, informeaza Big News Network.

"Discutam despre asta de ani buni si speram ca in viitorul apropiat vom colabora din nou. Vrem sa facem un film impreuna. Am incercat sa lucram la acelasi proiect de 10 ani incoace, insa viata ne-a ales drumuri diferite", a declarat actorul pentru Female First.

"Sa ai copii mici nu-i lucru usor. Asta iti consuma intreaga energie. Copiii mici si domiciliul in orase diferite au stat in calea colaborarii noastre", a adaugat el.

"Cand filmul sau, The Town, s-a bucurat de atata succes, m-am bucurat pentru el. A avut de intampinat atatea greutati, timp de atatia ani, si multi l-au criticat pentru lipsa de talent. Si toti acestia acum se gandesc de doua ori. Rad cu tristete gandindu-ma la acei oameni care n-au avut deloc incredere in el", completeaza Matt Damon.

Filmul The Town, regizat de Ben Affleck si lansat in septembrie 2010, s-a bucurat atat de aprecierea criticii, dar si de cea a publicului.

"Nu sunt multi oameni din industria de film care pot veni cu o idee noua, de la scenariu la regie. Acum astept o propunere de angajare din partea lui", a conchis Matt Damon.