Miley Cyrus va juca in "Two and a Half Men"

Actrita Miley Cyrus (19 ani) isi pregateste revenirea pe micile ecrane, dupa ce in 2011 a fost nevoita sa renunte la proiectul care a consacrat-o, serialul TV "Hannah Montana".

Vedeta a primit un rol in productia "Two and a Half Men". Ea va interpreta rolul unei "localnice foarte sexy", care se intalneste cu adolescentul Jake Harper.

Mai tarziu, personajul lui Ashton Kutcher, milionarul Walden Schmidt se va indragosti nebuneste de noua aparitie feminina din serial.

