N-are noroc in dragoste: Richard Gere, singur din nou, la 65 de ani

Actorul Richard Gere parea ca-si gasise din nou fericirea, dupa separarea de sotie, in bratele Padmei Lakshmi, o celebritate in ale gatitului peste Ocean.

Dupa jumatate de an de intalniri, cei doi au decis insa ca le e mai bine sa fie doar prieteni, relateaza ContactMusic.

Motivul despartirii este lipsa de timp, ambii fiind ocupati cu filmarile. Padma Lakshmi este vedeta emisiunii "Top Chef" in SUA.

Actorul din "Pretty Woman", care s-a despartit de Carey Lowell dupa 11 ani de mariaj, s-a refugiat in munca, filmand pentru "Time Out of Mind", unde joaca rolul unui om fara adapost. Data fiind perioada prin care trecea, spune el, si emotiile ce vor putea fi vazute pe marele ecran sunt autentice.

Richard Gere, viata dupa divort - Cine este noua lui iubita (Foto)

Pe parcursul relatiei cu Lakshmi, cei doi au fost foarte discreti, insa au fost vazuti in mod constant impreuna din aprilie.

Gere are impreuna cu fosta sotie un baiat de 14 ani. Anterior, acesta a fost casatorit cu Cindy Crawford, timp de patru ani, pana in 1995.

Cat despre Padma Lakshmi, fost model, aceasta a fost casatorita cu Salman Rushdie timp de trei ani, pana in 2007, si s-a intalnit cu miliardarul Teddy Forstmann pana ce acesta a murit de cancer, in 2011, la varsta de 71 de ani. Si Padma are un copil, o fetita de trei ani, Krishna, cu Adam Dell.