O bomba sexy s-a casatorit in secret - a nascut primul copil

Pe 26 noiembrie, actrita americana Jennifer Love Hewitt, 34 de ani, a devenit mama pentru prima data. Nasterea micutei Autumn James Hallisay a fost anuntata printr-un comunicat care a atras atentia jurnalistilor.

"Jennifer Love Hewitt si sotul sau, Brian Hallisay, sunt incantati sa va anunte nasterea fiicei lor", a indicat purtatorul de cuvant al actritei, dezvaluind astfel doua informatii deodata. Practic, Jennifer, cunoscuta gratie aparitiilor sexy din The Client List, I Know What You Did Last Summer sau Party of Five, nu doar ca a devenit mamica, insa s-a si casatorit in secret.

Informatia a fost confirmata si de un apropiat al familiei pentru publicatia UsWeekly: "S-au casatorit recent, in cea mai stricta intimitate".

Jennifer Love Hewitt, care intotdeauna a fost constienta de atuurile sale fizice, pe care nu s-a sfiit niciodata sa le etaleze, si Brian Hallisay s-au cunoscut in urma cu doi ani pe platourile de filmare, actrita anuntand in vara aceasta ca s-au logodit si ca este insarcinata.

