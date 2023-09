Oferta de nerefuzat pentru Daniel Craig: Cat i s-a oferit pentru doua filme James Bond

In ciuda tuturor speculatiilor cu privire la inlocuitorul lui Daniel Craig in seria James Bond este posibil ca peliculele viitoare sa fie tot cu el in rolul principal.

Radar Online sustine ca actorului i s-au oferit 150 de milioane de dolari pentru inca doua filme din seria James Bond, transmite The Guardian.

O sursa a declarat pentru sursa citata ca producatorii vor foarte mult ca urmatoarele filme sa fie tot cu Daniel Craig si sunt aproape disperati sa il convinga, pentru ca a prins foarte bine la public si toata lumea il iubeste in acest rol.

Compania Sony Pictures a refuzat sa comenteze aceasta informatie.

In ultima perioada presa a relatat ca Daniel Craig ar putea fi inlocuit de Idris Elba, Michael Fassbender sau Tom Hiddleston.

Daniel Craig, in varsta de 48 de ani, a jucat in patru filme din seria James Bond. In luna octombrie 2015, actorul a facut o declaratie destul de socanta. Intrebat daca ar mai accepta sa joace intr-un film James Bond, Craig a spus: "Acum? Mai degraba as sparge geamul asta si mi-as taia venele. Nu, nu pentru moment. Deloc!".

