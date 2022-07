Penelope Cruz, cea mai "batrana" fata Bond

Actrita Penelope Cruz ar putea deveni cea mai "coapta" fata Bond, ea fiind in negocieri pentru a juca in urmatorul film al francizei, cel de-al 24-lea.

In varsta de 40 de ani, frumoasa bruneta ar putea aparea in urmatorul film cu agentul 007, ce va purta din nou semnatura lui Sam Mendes, dupa cum relata presa straina la sfarsitul saptamanii trecute. Initial, Sam Mendes refuzase sa lucreze la continuarea francizei, chiar daca cel mai recent film cu James Bond a intrecut toate asteptarile in ceea ce priveste profitul, fiind un record pentru aceasta serie.

Sam Mendes s-a razgandit. Mai face un Bond

Conform Contact Music, producatorii seriei Bond au mai incercat sa o abordeze pe Cruz si inainte, insa perioada nu a fost niciodata propice, actrita fiind ocupata sa onoreze alte angajamente.

In prezent, Penelope Cruz este insarcinata cu cel de-al doilea copil, asa ca va mai dura ceva vreme pana ce va naste si-si va recapata silueta.

Actrita ve prelua titul de cea mai varstnica fata Bond de la Honor Blackman, care avea 39 de ani cand a intruchipat-o pe Pussy Galore, in Goldfinger, in 1962.

