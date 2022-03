Pierce Brosnan, despre cel mai recent James Bond - ce critici ii aduce

Pierce Brosnan, cel care a intrat de multe ori in pielea agentului 007, a vorbit intr-un interviu despre cel mai recent film al francizei. Surprinzator sau nu, britanicul nu a avut prea multe cuvinte de lauda.

Din punctul sau de vedere, "Spectre" este "prea lung", relateaza ContactMusic. Actorul recunoaste ca astepta cu sufletul la gura cel de-al 24-lea film din serie, dar dupa ce l-a vazut e de parere ca "e prea lung. Povestea e cam slaba - putea fi condensata".

Brosnan, care a fost James Bond in patru filme, in perioada 1995 - 2002, e de parere ca filmul nu e special, aducand destul de mult cu cele din franciza Bourne. In final, insa, "Nu e nici Bond, nici Bourne".

In ceea ce-l priveste pe Daniel Craig, James Bondul prezentului, acesta a fost, in opinia lui Brosnan, degajat si relaxat in rol. Totusi, spune el, se comporta ca un adevarat luptator. Cu o poveste mai buna, filmul ar fi putut deveni "un clasic".

Exista zvonuri conform carora Craig a fost pentru ultima oara James Bond. Dupa terminarea filmarilor, actorul insusi a dat de inteles ca mai bine-si taie venele decat sa-l mai joace o data pe agent.

Daniel Craig, declaratie neasteptata: As mai face un film Bond doar pentru bani

Intrebat daca crede ca Craig va mai putea fi vazut in postura de Bond, Brosnan a spus ca Craig are sigur nevoie de un cel putin un an de pauza, dar ca apoi va fi gata sa o ia de la capat.

