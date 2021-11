Dezamăgire imensă pentru actrița Oana Pellea: "Votul meu a fost trădat și batjocorit de care domnul Iohannis și de către cei de la Putere"

Oana Pellea a postat un mesaje în care vorbește cu dragostea despre țara în care s-a născut și cu dispreț despre politicienii care o conduc.

Aceasta se arată dezamăgită și mărturisește că a încetat să spere la o Românie democratică, civilizată și europeană după 31 de ani de așteptare, într-un mesaj pe pagina sa de pe Facebook:

"Îmi iubesc țara dar nu mi iubesc guvernanții. Păcat de țara asta frumoasă. Consider că trăim un moment profund nefast pentru România. Am sperat într-o Românie democratică, civilizată, europeană. Am fost dezamăgită, trădată, mințită. Votul meu a fost dat răului celui mai mic...Votul meu a fost trădat și batjocorit de către domnul Iohannis și de către cei de la Putere.

Speranța mea a obosit. Speranța mea și a altora. De 31 de ani, de TREIZECI ȘI UNU DE ANI am tot sperat, militat pentru democrație, se pare că degeaba.

Mă retrag în profesia mea. În cărțile mele, în țara din inima mea (care se numește tot România), în visul meu că într-o zi acest Pământ superb numit România va avea conducători care vor iubi această țară.

M-am săturat să văd oameni mărunți care se luptă penibil pentru Putere călcând în picioare o țară obosită, mințită, furată, bolnavă, trădată, epuizată.

Mai bine încerc să fac bine (atât cât pot) în jurul meu, prin profesia mea, prin existența mea umilă, și atât.

Tot ce am afirmat aici conține multă durere, cinste, tristețe și mult-mult dezgust.

Sper că cei care mai au energie, forță și mai ales conștiința să se lupte în continuare pentru o Românie democratică și demnă, o Românie cu legi și oameni drepți.

Mi-aș fi dorit să mai am resurse de speranță.

Mă obsedează imaginea cu cadavrul abandonat al României sfâșiat de hiene hulpave", a scris actrița pe Facebook.

