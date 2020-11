Povestea de iubire dintre Vladimir Gaitan si Tunde, femeia care i-a fost alaturi toata viata. "Eram un barbat frumos si foarte curtat de admiratoare. Se trezea cu ele acasa, le mai punea sa bata covoarele... "

Admiratoarele celebrului actor nu au cauzat probleme in casnicie

A murit la 73 de ani

"Am o sotie superba, o femeie care si-a inteles menirea si care s-a sacrificat pentru noi, ea fiind absolventa la Institutul de Educatie Fizica si Sport. A fost doi ani profesoara de sport, foarte iubita de elevi. Si astazi intalneste pe strada oameni in toata firea, care isi amintesc de doamna profesoara sau diriginta Tunde Gaitan. Clasele ei veneau la noi acasa si faceau cheful de sfarsit de an", a povestit Vladimir Gaitan in trecut, pentru publicatia Taifasuri Tunde si Vladimir Gaitan s-au cunoscut pe vreme cand erau in aramta, iar actorul a povestit intr-un interviu pentru Tafasuri ca a furat pe dragostea vietii lui de la colegul sau de camera, Vlad Radescu."Eram in armata si se turna, la Arad, un film despre eroii de la Paulisi. Ministerul Armatei mi-a aprobat sa particip la filmari si sa se considere ca fac si armata. M-au lasat sa stau la hotel. Doua luni, cat au durat filmarile, am avut statut privilegiat. Intr-o zi eram liber, deoarece filmasem noaptea. Stateam pe terasa Restaurantului Astoria cu trei colegi si beam bere. Am vazut niste picioare superbe si am intrebat ale cui sunt. Mi s-a spus ca n-am nicio sansa, pentru ca este iubita colegului meu de camera, Vlad Radescu. Ca sa nu mai lungesc povestea, i-am cam furat iubita. Am inteles ca ei doar se cunosteau, iar ea venise in ziua respectiva sa-l invite la masa.El a facut o impolitete, ea s-a suparat foarte tare si a venit la noi spunandu-ne: "Eu invitam pe dumneavoastra la masa." Vorbea gresit romaneste, pentru ca este unguroaica veritabila. Ne-am ridicat toti patru. Ea se cunostea cu ceilalti trei, pentru ca fusese prezentata. Singura figura noua era a mea. Doamna Gaitan spune ca a fost si ea "electrocutata" de "curatenia" mea. Mi-a spus ca eram atat de pur, ras in cap, speriat de bombe, pentru ca veneam din armata, ca aratam ca un pui de gaina si a avut un sentiment de mila... ca s-a indragostit instantaneu de mine. Eu eram deja innebunit cand am vazut si partea de sus, nu doar picioarele. Era o frumusete de fata, de care m-am indragostit la prima vedere, dovada ca in trei luni ne-am si casatorit", a povestit actorul pentru sursa citata.Vladimir Gaitan a povestit ca era un barabat furmos, curtat de admiratoare, insa sotia sa a reusit sa trateze totul cu multa caldura si intelepciune."Am trecut peste greutatile vietii iubindu-ne si respectandu-ne foarte mult. Meritul principal il are ea, care mi-a fost alaturi si m-a tolerat, dar n-a fost usor. Eram un barbat frumos si foarte curtat de admiratoare. Se trezea cu ele acasa, le mai punea sa bata covoarele... Erau niste fatuci inamorate, care acceptau toata povestea doar sa fie in preajma mea. Ea a inteles fenomenul, le-a pus la treaba pe cateva, pana cand le-a convins ca statul in preajma mea nu este nicio fericire si nicio multumire, ca e de muncit. A fost o fata inteleapta, care a gestionat lucrurile foarte bine, cu multa caldura", a explicat Gaitan.Vladimir Gaitan a povestit ca boala de care suferea a fost singurul moment de cumpana din mariajul alaturi de Tunde, moment in care au fost speriati, iar apoi i-au mai indurerat greutatile vietii, precum moartea parintilor."N-au existat cutremure, momente de cumpana in casnicia noastra, decat cele legate de-o boala care ne-a speriat, de disparitiile parintilor nostri, care ne-au indurerat, dar intre noi doi n-au existat niciodata disensiuni", povestea el in urma cu cativa ani.Actorul Vladimir Gaitan a murit la 73 de ani , anuntul fiind facut in seara zilei de marti, 10 noiembrie, de colegul sau, Vlad Radescu."Vladimir Gaitan a trecut dincolo si a lasat teatrul si filmul romanesc, pe noi toti, mult mai singuri... Condoleante familiei care trece prin momente atat de grele. Adio, Dutu!", a scris Vlad Radescu pe Facebook Actorul Vladimir Gaitan s-a nascut pe 2 februarie 1947, la Suceava. A absolvit, in 1970, Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica, sectia Actorie, clasa prof. George Carabin si Elena Negreanu, potrivit site-ului Teatrului de Comedie.A debutat pe scena Teatrului de Comedie, unde a realizat roluri memorabile in piese ca ''Mutter Courage'' de Bertholt Brecht (1972), ''Trei surori'' de A.P. Cehov (1975), ''12 oameni furiosi'' de Reginald Rose (1977), ''Cinema'' de Jean Anouilh (1979), ''Pierrot'' de Moliere (1980), ''Turnul de fildes'' de Viktor Rozov (1981).A jucat in serialele si telenovelele romanesti ''Roberta'', ''Casatorie imposibila'', ''Daria, iubirea mea'', ''Cu un pas inainte'', ''Inima de tigan'', ''State de Romania - Student la Sorbona''.Vladimir Gaitan a fost decorat la 13 decembrie 2002 cu Ordinul national Serviciul Credincios in grad de Cavaler, alaturi de alti actori , ''pentru devotamentul si harul artistic puse in slujba teatrului romanesc, cu prilejul implinirii unui veac si jumatate de existenta a Teatrului National din Bucuresti''.In 2007, la implinirea varstei de 60 de ani, a jucat, alaturi de fiica sa, Gloria, pe scena Teatrului de Comedie, in ''Soare pentru doi'', spectacolul de debut al acesteia, la acea vreme studenta in anul IV la Universitatea Nationala de Arta Teatrala.