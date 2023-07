Salma Hayek, o femeie periculoasa - a trait cu trei tigri in casa

Pana sa devina mama, actrita Salma Hayek obisnuia sa poarte de grija animalelor. De orice fel. Asa se face ca prin casa ei s-au perindat trei tigri, dar si doua maimute.

Actrita in varsta de 46 de ani, casatorita cu miliardarul Francois-Henri Pinault, a declarat recent ca in copilarie a avut, la un moment dat, trei tigri, relateaza Contact Music.

Dupa cum a declarat ea pentru New York Post, unul s-a prins in aerul conditionat si a murit, un al doilea a devenit prea agesiv si nu a mai putut fi tinut in casa, Salma imprietenindu-se la catarama cu al treilea, pe care l-a botezat Rambo, dupa personajul interpretat cu ani in urma de Sylvester Stallone.

"Al treilea, Rambo, tigrul vietii mele, era ca o papusa. Timp de trei ani ne-am jucat zilnic in casa. Nu pot povesti cum a murit. E prea dureros", a mai spus actrita.

Salma, mama unei fetite de 5 ani, Valentina, a avut, de-a lungul timpului, multe animale de companie neobisnuite. La un moment dat a tinut in casa doua maimute, primite in dar de la Antonio Banderas, pe care il cunostea din 1995, cand cei doi au fost colegi de platou in Desperado.

Intr-un interviu precedent, actrita declara: "Inainte de a avea copilul, animalele erau viata mea. Dormeam cu patru caini in pat. Maimutele stateau intr-o cusca deschisa, iar una tot timpul fugea afara. In cele din urma a fost mancata de o pisica. Cealalta a murit de singuratate".

