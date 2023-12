Salman Khan a ajuns in Romania. Iulia Vantur l-a asteptat la aeroport

Actorul indian Salman Khan a ajuns duminica in Romania, pe aeroportul Otopeni, fiind asteptat de Iulia Vantur pe un aerodrom particular de langa Baneasa. Cei doi s-au urcat acolo intr-un elicopter care a decolat in viteza.

Avionul in care se afla Salman Khan a aterizat pe Aeroportul Otopeni duminica, in jurul orei 12, informeaza Wow Biz.

Vedeta indiana a plecat apoi catre un aerodrom particular din apropiere, unde s-a urcat intr-un elicopter alaturi de Iulia Vantur, despre care presa indiana a tot speculat ca ar fi iubita lui.

Iulia Vantur a venit cu masina personala la aerodrom, imbracata intr-un palton alb cu negru si cu capul acoperit.

Salman Khan va turna in Romania mai multe scene pentru filmul "Jai Ho" (Mental), produs in colaborare cu casa de productie romaneasca "Family Film".