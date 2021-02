VIDEO Dustin Diamond, actorul care l-a interpretat pe Screech in serialul "Salvati de clopotel", a murit la 44 de ani

Actorul fusese spitalizat la inceputul anului in Florida, dupa ce acuzase dureri in tot corpul. Managerul lui a confirmat ca Diamond a fost diagnosticat cu cancer la plamani , dar nimeni nu se astepta ca organismul sau sa cedeze atat de repede.Dustin Diamond si-a inceput cariera in adolescenta si a fost unul dintre cele doua personaje care au aparut in serialul Salvati de clopotel de la inceput pana la sfarsit.Personajul "Screech" nu a aparut in noua productie "Salvati de clopotel" din 2020, insa este mentionat in serial, spunandu-se ca a devenit astronaut pe Statia Spatiala Internationala.