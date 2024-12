Sharon Stone, marturie cutremuratoare: Voiam sa mor!

Actrita Sharon Stone, care pe langa talent s-a mandrit intotdeauna cu un trup de zeita, a recunoscut recent ca a avut momente cand, chiar din cauza formelor sale, dorea sa moara.

Se intampla imediat dupa ce actrita a suferit un accident grav, cazand de pe un cal, la 20 de ani. Medicii i-au prescris atunci injectii cu cortizon, a povestit ea, conform Toronto Sun. A ajuns sa cantareasca, in scurt timp, cu 20 de kilograme mai mult, ceea ce a adus-o intr-o stare de disperare, dupa cum marturiseste.

Actrita ce a facut istorie gratie rolului din "Basic Instinct", ajunsa acum la 55 de ani, a povestit pentru Shape, editia americana: "Aratam precum Anna Nicole Smith, cu un mijloc subtire, sani si un sezut mare".

Desi multe femei s-ar impaca repede cu atentia oferita brusc de barbati, care "innebuneau" la vederea formelor sale, Sharon Stone marturiseste ca nu putea gestiona situatia: "Voiam doar sa mor si am devenit introvertita".

"Si am plans, si am plans..."

Actrita a mai declarat ca i-a luat o vreme sa se impace cu faptul ca imbatraneste, suferind la un moment dat o cadere, dupa ce trecuse de 40 de ani.

"A fost un moment, dupa 40 de ani, cand m-am dus la baie cu o sticla de vin, am incuiat usa, si mi-am spus: 'Nu ies pana nu accept total felul in care arat acum'... Mi-am examinat chipul in oglinda care mareste, m-am uitat la corp, si am plans, si am plans...", isi amintete actrita.

Intre timp, a reusit sa treaca peste aceasta drama, fiind una dintre putinele prezente de la Hollywood care nu a apelat la bisturiu si nici nu-si doreste asta, mai ales in ceea ce priveste chipul.

Un alt moment de cotitura in viata sa, cand a realizat ca, in realitate, nu-si doreste decat sa imbatraneasca, a fost in 2001, cand a suferit o hemoragie a creierului.

"Nu a existat o lectie mai mare in ceea ce priveste sensul vietii", a explicat Stone, conform azcentral.com. A fost momentul cand a facut pace cu ea in ceea ce priveste imbatranirea, invatand sa se bucure de fiecare secunda.

"Pentru ca am fost pusa fata in fata cu posibilitatea reala de a nu imbatrani, acest proces a devenit o uriasa recompensa pentru mine. (...) Sa imbatranesc este telul meu. Si ar trebui sa fie telul fiecarei persoane cu o gandire sanatoasa", a mai spus actrita care creste in prezent trei baieti.

