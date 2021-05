Topless in bratele unui milionar. Cum si-a inselat iubitul Alexandra Stan. Selfie "fierbinte" in baie

In conditiile in care e implicata de mult timp intr-o relatie oficiala, cu Bogdan, Alexandra apare alaturi de fostul luptator de K1 Tristan Tate, un milionar britanic care a avut de-a lungul timpului mai multe aventuri amoroase in Romania, inclusiv cu Bianca Dragusanu Intr-o fotografie desprinsa din filmele pentru adulti (dezvaluita de spynews.ro), Alexandra Stan si Tristan Tate isi fac un selfie in baie, imbratisati, ea fiind la bustul gol, iar el imbracat doar intr-o pereche de boxeri.