Diana și Igor Cuciuc acuză că fiica lor a murit după ce ar fi fost otrăvită cu droguri în băutură puse de nepotul dirijorului Botgros VIDEO

Părinții Andreei Cuciuc insistă pe ideea că fiica lor ar fi fost otrăvită cu droguri. Mai mult, Igor și Diana Cuciuc dau de înțeles că în incident ar fi fost implicat „nepotul unui instrumentist din Chișinău”. Cuplul nu a dezvăluit numele exact al acestuia, însă a doua zi, Cristi Botgros, nepotul dirijorului orchestrei Lăutarii, a negat acuzațiile.

Cuplul Cuciuc a vorbit public despre pierderea unicului lor copil, la aproape un an de la tragedie. Andreea Cuciuc, în vârstă de 17 ani, a murit subit după ce i s-a făcut rău la o petrecere organizată cu ocazia Zilei Bobocilor, într-un local din Chișinău. Aceștia dezvăluie detalii șocante despre modul în care ar fi fost tratată tânăra în ultimele momente ale vieții sale.

„Pe lângă cele 12 persoane de la masă, am înțeles că prietena Andreei, cea mai bună prietenă, a făcut invitație și prietenului ei ca să sărbătorească și el împreună cu ei sărbătoarea Balul Bobocilor în acel local”, spun părinții Andreei Cuciuc, care au declarat că în momentul în care fiica lor s-a simțit rău, acesta a reacționat straniu. „Alexandra, prietena Andreei, l-a rugat pe iubitul ei să-i aducă apă, să-i dea fetei să bea sau măcar s-o stropească pe față. El a refuzat și, din spusele colegilor, i-a răspuns: Ce, eu să-ți aduc apă? Văd că tu ai grijă de prietena ta, nu de mine. A aprins o țigară și a rămas indiferent.Apoi, o colegă de-a Andreei a spus că individul ar fi zis: Lăsați-o, o să-și revină, e în comă alcoolică.”, povestește mama.

Să spui așa ceva și, mai grav, să-i arunci scrum de țigară peste față unei fete care stă întinsă pe jos… asta nu e omenește”, spune femeia printre lacrimi. „Colegii ei mi-au povestit că el era într-o stare de euforie, în timp ce toți ceilalți erau stresați, plângeau și încercau s-o ajute pe Andreea.

Ads

„Andreea n-a avut niciodată probleme de sănătate. A făcut sport, dansa mereu, era plină de energie. Singura intervenție medicală pe care a avut-o a fost una minoră - i s-a pus o umbreluță pe inimă pentru un defect septal ventricular. Medicii ne-au spus că totul era în regulă”, spun părinții.

„Chiar și la sărbători, dacă gusta un gât de vin sau de șampanie, nu i s-a făcut niciodată rău”, a adăugat mama. „De asta am știut din prima că nu e vorba de alcool.”

„Eu cât timp am stat acolo și-mi aduc aminte că am ajuns atât de repede, îmi pun întrebarea și în ziua de azi la care nu am răspuns. „Tatăl iubitului prietenei Andreei deja era pe loc. Adică îmi pun întrebarea de unde, când și cum a ajuns atât de repede că el era înaintea mea pe acea adresă și la acest local. Eu am simțit din prima”, spune Diana Cuciuc, care a povestit un episod straniu, petrecut cu un an înainte.

Ads

„Andreea fusese invitată la ziua de naștere a acestui individ - iubitul prietenei ei, Alexandra. Mi-a telefonat pe la 21:30 seara, speriată cum n-am auzit-o niciodată. Mi-a zis doar: Mama, te rog, vino și ia-ne pe mine și pe Alexandra. Nu pot vorbi la telefon. Când am ajuns, le-am găsit ascunse după un copac, plângând. A fost foarte greu s-o fac să-mi spună ce s-a întâmplat.

În cele din urmă, Andreea mi-a zis: Mama, ne-am retras de la masă pentru că iubitul prietenei mele ne-a propus să luăm droguri. Atunci i-am spus clar: Dacă în cercul acela se consumă droguri, tu nu mai ai ce căuta acolo. Și ea mi-a promis că nu se va mai apropia de astfel de oameni”, a dezvăluit mama Andreei.

„Eu cred că Andreea a fost otrăvită de persoana care era la masă, care avea droguri, ca să o atragă și în gașcă, cum se face în ziua de azi. Da, dar mai mult cred că este din invidie. Am vrut să urmărim video și când ne-am dus nu era tot video și polițistul mi-a spus așa: „Domnule Cuciuc, duceți-vă și înmormântați copilul și după asta o să veniți să priviți imaginile de la local că noi suntem polițiști și aveți toată încrederea în noi, că avem și noi copii. Când am venit să vedem prima dată video, ne-am uitat și din camera 2, cea de la masa unde stăteau cele 12 persoane. Ne am uitat că video este tăiat, nu este o secvență. Nu era video integral din camera 2 și am întrebat unde este, cum așa a dispărut anume bucata ceea?! Apoi peste vreo 2,3 săptămâni ne-au chemat și deja ne-au arătat video integral. Deci și sunt multe semne de întrebare. E un semn că se putea deci ascunde un adevăr”, a declarat Igor Cuciuc.

Ads

„Din video se vede când toți se ridicau de la masă, doar prietena Andreei tot timpul rămâne singură la masă. Deci acest lucru care este suspect.

Ulterior, am fost telefonată de un coleg din Colegiu, nu vreau să zic că m-a rugat foarte mult să nu dau nume, să fie anonim și mi-a zis că prietenul prietenei Andreei se apropia la mese, unde erau colegii Andreei și le-a propus să cumpere drog. Mi-a spus și denumirea, dar cred că nu e cazul. Pot să vă zic numai ceea ce am reținut eu: Mefedronă.

Acest tânăr este nepotul unui instrumentist de la noi din Chișinău. Eu nu pot să uit și n-am să uit niciodată cum poți, ce inimă, ce suflet ai în tine să joci rolul atât de bine și să te dai atât de bine pe lângă părinții îndurerați, care nu știu… cum să vă zic... Ce avem noi în sufletul nostru? Eram telefonați aproape fiecare zi de către bunelul individului. Iarăși, eu aveam întrebări fără răspuns. Cu ce ocazie, de unde și până unde ne telefonează, ne scrie mesaje și atât de tare îl durea sufletul după copilul meu?”, se întreabă părinții Andreei Cuciuc.

Ads

Părinții Andreei, Igor și Diana Cuciuc nu au anunțat numele persoanei care ar fi fost implicată în cazul morții fiicei sale.

Reacția familiei Botgros

A doua zi, Cristi Botgros a reacționat, afirmând că este „ținta unor acuzații absurde și dureroase”, care l-au afectat nu doar ca artist, dar și ca om.

„Această campanie de defăimare mi-a provocat o suferință enormă mie și familiei mele. Aleg însă să răspund prin adevăr, demnitate și lege, nu prin ură. Cei care astăzi aruncă cu vorbe grele uită că și eu sunt fiu, frate, om, și că în spatele unui nume există o familie care suferă. Ceea ce se întâmplă acum depășește limitele umanității și devine o tentativă de distrugere publică a unei familii. Îmi pare sincer rău pentru pierderea suferită de familia Cuciuc. Orice părinte are dreptul să sufere, dar nimeni nu are dreptul să distrugă alți oameni în numele durerii sale”, a notat acesta pe pagina sa de Facebook.

Ads

Tânărul a spus că va continua să lupte pentru a demonstra că nu are nicio vină în legătură cu această tragedie.

„Voi merge până la capăt pe calea adevărului și a legii, pentru a-mi apăra numele și pentru ca asemenea atacuri să nu mai lovească niciodată pe nedrept”, a conchis Cristi Botgros.

Și Nicolae Botgros a avut o reacție, calificând acuzațiile drept „grave și neadevărate” la adresa sa și a familiei sale.

„Exprim întreaga mea compasiune pentru familia Cuciuc, care a trecut printr-o pierdere dureroasă, însă resping cu fermitate orice tentativă de a lega numele meu sau al membrilor familiei mele de acea tragedie. Informațiile distribuite recent de unele persoane și platforme media sunt complet false, neavând nicio bază factuală sau juridică. Am servit o viață întreagă cultura și valorile acestui neam, cu respect și credință. De aceea, consider profund nedreaptă această campanie de denigrare, orchestrată din motive care depășesc suferința umană.În apărarea onoarei și demnității noastre, vom apela la toate căile legale, cerând dezmințirea publică a informațiilor false, prezentarea scuzelor și repararea prejudiciilor morale cauzate”, a adăugat celebrul dirijor al orchestrei Lăutarii.

În data de 15 noiembrie 2024, Andreea Cuciuc a participat la petrecerea organizată cu ocazia Balului Bobocilor la Centrul de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neagă” din Chișinău, unde era elevă.

Ads