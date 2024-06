Demi Moore vs. Ashton Kutcher - vezi ce avere au de impartit cei doi

Relatia dintre Demi Moore si Ashton Kutcher a avut un debut destul de idealist pentru cei doi, astfel ca, odata cu mariajul din 2005, partenerii nu au semnat si un contract prenuptial.

Din informatiile detinute de presa americana, cei doi actori aflati in pragul divortului vor trebui sa se inteleaga asupra impartirii corecte a sumei de 300 de milioane de dolari, scria BBC News Time, in urma cu doua saptamani.

Lipsa unui acord prenuptial va reprezenta o problema pentru judecatorul care va decide partajul. Conform legilor civile ale statului California, sotii au drepturi comune asupra proprietatilor imobiliare si mobiliare dobandite in timpul mariajului.

Teen Problem scrie ca au aparut noi informatii pe aceasta tema in presa de peste Ocean.

Astfel, averea lui Kutcher s-ar ridica la peste 140 de milioane de dolari, iar Demi se poate lauda cu o suma de 150 milioane dolari, sume dobandite in cei 6 ani de casnicie.

Pe de alta parte, se pare ca nu doar Kutcher este vinovat pentru un eventual divort, sotia sa neezitand sa-si petreaca vremea in compania unui alt barbat. Demi a fost zarita, de curand, in compania unui barbat cunoscut in cercurile artistilor de la Hollywood, esteticianul starurilor, Scott Vincent Borbo.

