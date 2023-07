Divortul lui Johnny Depp de Amber Heard, pe tabere - Cine pe cine sprijina si care e miza

Divortul actorilor Johnny Depp si Amber Heard tine prima pagina a presei externe care arata cele doua tabere, dar si miza financiara a intregului scandal.

Saptamana trecuta, Amber Heard, in varsta de 30 de ani, l-a acuzat pe Johnny Depp de abuz, ea aducand ca dovada o fotografie in care poate fi vazuta cu ochiul vanat. Aceasta a obtinut, vineri, un ordin de restrictie impotriva sotului ei, sustinand ca astfel de abuzuri au avut loc frecvent in cei patru ani de relatie.

In replica la acuzatiile lui Heard, avocatii lui Depp sustin ca actrita nu face decat sa incerce sa obtina cat mai multi bani de la Depp, informeaza People.

Cei doi, casatoriti de un an si trei luni, nu au un contract prenuptial, iar actrita spera sa obtina jumatate din banii castigati de ea si Depp pe perioada mariajului. In perioada in care au fost casatoriti, Heard a castigat 383.000 de dolari, iar Depp peste 100 de milioane de dolari.

De partea lui Johnny Depp

De partea lui Johnny Depp s-au coalizat fosta partenera a acestuia, Vanessa Paradis, cu care actorul are doi copii. Intr-o nota scrisa de mana de cantareata, Depp este descris drept o "persoana sensibila si iubitoare", acuzatiile la adresa lui fiind considerate "scandaloase".

"In toti acesti ani de cand il stiu pe Johnny, nu m-a abuzat niciodata fizic. Nu seamana cu barbatul cu care am trait 14 ani minunati", mai scrie Paradis in nota obtinuta de TMZ.

Si sora acesteia, Alysson Paradis, a postat pe o retea de socializare o fotografie in care apare cu actorul, langa care scrie: "Esti si vei fi intotdeauna parte din familie pentru mine. Esti cea mai amuzanta si iubitoare persoana pe care o cunosc", a mai scris ea.

Lily Rose Depp, fiica in varsta de 17 ani a actorului, a postat si ea pe o retea o fotografie in care apare impreuna cu tatal sau, cu ani in urma, scriind alaturi: "Tatal meu este cea mai dulce si iubitoare persoana pe care o stiu. A fost si este un tata minunat pentru mine si fratele meu mai mic si toti cei care il stiu ar spune acelasi lucru".

Chiar inainte ce vestea divortului sa apara in presa, Lily Rose si tatal sau au petrecut o vreme in Paris impreuna.

De partea lui Depp este, bineinteles, si avocata sa, Laura Wasser, cea care a reprezentat in trecut si alte vedete, asa cum sunt Jennifer Garner si Drew Barrymore. Aceasta sustine ca Heard a cerut ordinul de restrictie impotriva lui Depp si a venit cu pretentii financiare din cauza ca vestea divortului nu a avut impactul pe care si l-a dorit.

Legat de pretentiile sale financiare - 50.000 de dolari pe luna pensie si achitarea taxelor de proces, 125.000 de dolari - Wesser sustine ca Heard este un model de succes, care castiga indeajuns de mult incat sa se intretina si singura.

Mai mult, avocatul afirma ca Heard nu a facut decat sa profite de Depp intr-un moment in care actorul era deja sensibil, cerand divortul la trei zile de la moartea mamei lui.

De partea lui Johnny Depp pare sa fie si actrita Laurie Holden, cunoscuta din "Walking Dead". Aceasta sustine ca nu e drept ce i se intampla lui Depp si felul in care e el catalogat pe retelele sociale, afirmand: "Eu, una, voi merge la noul film al lui Depp (Alice Through the Looking Glass - n.red.). Viata sa personala e personala. Nimeni nu stie adevarul, asa ca mai bine sa tacem".

Paul Bettany, care a jucat cu Depp in trei filme, "Transcendence", "The Tourist" si "Mortdecai", a scris despre actor ca este "cel mai dulce, cel mai bun, cel mai gentil barbat pe care il cunoaste".

"Tot ce spun e ca acuzatia de violenta domestica e una serioasa. Procesul pe Twitter nu are sens. Sa lasam faptele sa vorbeasca inainte sa ne grabim sa judecam", a mai scris el pe o retea de socializare.

De partea lui Amber Heard

De partea actritei Amber Heard este actorul, artistul si activistul iO Wright. Acesta vorbea la telefon cu Heard cand ar fi fost abuzata. I-ar fi spus sa paraseasca locuinta, arata chiar Heard in actele depuse la tribunal. La un moment dat, Heard i-a strigat sa sune la "911", se mai arata in aceleasi documente.

Avocatul lui Heard, Samantha Spector, sustine ca incidentul de saptamana trecuta - abuzul fizic - nu este un caz singular. Aceasta afirma ca au existat inca doua astfel de incidente numai in ultimele sase luni.

Avocata sustine ca, desi Heard se teme de Depp, actrita insista ca acest caz sa fie tinut departe de urechile presei.

De partea lui Heard este si gazda britanica de talk show Amanda de Cadenet, care i-a transmis mai multe mesaje de sustinere.

Johnny Depp, care face parte din trupa Hollywood Vampires, alaturi de chitaristul Joe Perry (Aerosmith) si cantaretul Alice Cooper, vor concerta in Romania in 6 iunie. In prezent, trupa se afla intr-un turneu european.

