Tom Cruise: toate sotiile l-au parasit la 33 de ani

Amatorii de coincidente ciudate au descoperit ca 33 nu este o cifra de bun augur pentru Tom Cruise. Toate cele trei femei cu care acesta a fost casatorit l-au parasit cand aveau 33 de ani.

Cum era de asteptat, divortul lui Tom Cruise este analizat pe toate partile. Voici a descoperit ca actrita Katie Holmes, ca si predecesoarele sale, Mimi Rogers si Nicole Kidman, s-au hotarat sa divorteze de Tom Cruise la varsta de 33 de ani.

Penelope Cruz, care nu a fost casatorita cu actorul, a iesit din relatia foarte mediatizata cu acesta la 30 de ani. Se pare ca pentru femei exista un prag psihologic in jurul acestei varste, iar doamnele din viata lui Tom Cruise nu au mai dorit sa continue alaturi de acesta in ipostaza de femei mature.

Mimi Rogers, prima sotie, era cu 7 ani mai in varsta decat actorul si ea a fost cea care a decis sa divorteze, dupa doi ani de casnicie, in 1990. Motivul despartirii nu a fost niciodata divulgat de cei doi, insa au existat zvonuri de nepotrivire in dormitor. Mimi Rogers a fost cea care l-a atras care scientologie.

Cu Nicole Kidman a avut cea mai lunga casnicie, de 10 ani. La divort, in 2001, aceasta a declarat ca sufera foarte mult, insa nu mai puteau continua impreuna. Catolica convinsa, actrita a precizat ca au existat neintelegeri datorita apropierii excesive a lui Tom Cruise de Biserica Scientologica, fara a preciza insa daca acesta a fost unul dintre motivele divortului.

Anul acesta, Tom Cruise trebuie sa treaca prin al treilea divort. Dupa un mariaj de 5 ani, Katie Holmes doreste sa se desparta. A cerut custodia fiicei sale, pentru a o creste departe de religia lui Tom Cruise.

Pe 3 iulie, actorul implineste 50 de ani. Nu va fi o aniversare fericita, deoarece Tom Cruise s-a declarat "mahnit si surprins" de decizia lui Katie.

Ads