Soc la Hollywood: Se despart de proba, dupa 15 ani

Actorul Will Smith si sotia lui, Jada Pinkett Smith, locuiesc separat, cei doi confruntandu-se cu probleme serioase in mariaj.

Cuplul, casatorit de 15 ani, se afla intr-o "despartire de proba", dupa cum relateaza Radar Online, citat de The Hollywood Gossip.

In ultima luna, Will Smith s-a aflat pe platoul de filmare in New Orleans, in timp ce Jada e de ceva vreme la Paris, unde s-a mutat cu o prietena in Calabasas. Nu se stie cand si daca cei doi vor mai ajunge sub acelasi acoperis.

In urma cu cateva zile, Jada a declarat ca "atunci cand treci cu sotul tau printr-o furtuna... nu te mai gandi la cum crezi tu ca un sot sau o sotie ar trebui sa fie". Mesajul criptic a fost ulterior completat: "Am crezut ca succesul ma va face fericita... Nu ma face!".

In urma cu putina vreme, presa straina scria ca Will si Jada isi vand vila si ca un divort este iminent. Insa, legat de acest cuplu, divortul e de cativa ani la ordinea zilei. La fel si mariajul deschis, la care Jada a facut referire in mai multe randuri.

In 2011, Touch Weekly scria ca Jada, cantareata si actrita, e foarte apropiata de Marc Anthony, fostul sot al lui Jennifer Lopez, care ii era coleg de platou, si ca mariajul sau cu Will e pe butuci. Cuplul s-a vazut nevoit, in august, sa iasa la rampa cu un comunicat in care sa nege zvonurile.

Revenind la prezent, in ciuda eforturilor fotografilor de tabloide, Will si Jada nu au putut fi surprinsi deloc impreuna in ultimele doua luni. In plus, intrebata despre mariajul fiului sau, mama lui Will a raspuns prompt: "Nu este o discutie personala?... Multumesc pentru grija".

