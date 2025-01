Fost fotomodel gasit mort in apartamentul sau

Fostul fotomodel Charlotte Dawson, in varsta de 47 de ani, a fost gasita moarta in apartamentul sau din Woolloomooloo, suburbie a orasului Sydney, Australia.

Fostul fotomodel si prezentoare TV Charlotte Dawson, care suferea de mult timp de depresie, a fost gasita decedata sambata dimineata, anunta Daily Mail.

Politistii au declarat ca nu exista circumstante suspecte ale decesului, insa investigatiile continua. Politia urmeaza sa prezinte un raport in acest sens.

Un prieten apropiat al vedetei a declarat ca Charlotte se afla intr-o stare emotionala proasta in zilele premergatoare mortii sale. Acesta a adaugat ca starul nu a venit la un pranz in urma cu cateva zile si nici nu mai intrase pe contul ei de Twitter de aproape o zi, ceea ce l-a facut sa il alerteze pe managerul cladirii in care locuia Charlotte Dawson.

In trecut, Charlotte s-a luptat mult timp cu depresia, avand o tentativa de sinucidere in 2012. A declarat ca nu mai poate face fata anxietatii provocate de activitatea din media.

Sambata dupa-amiaza, Russell Crowe a scris pe Twitter despre moartea lui Charlotte spunand: "Charley D... Nu inteleg deloc. Nu exista suficient de multe suflete asa de blande ca al ei. Sa se odihneasca in pace!".

Russell Crowe (49 de ani) si Charlotte Dawson erau prieteni din adolescenta, amandoi nascundu-se in Noua Zeelanda, iar ulterior mutandu-se in Australia.

Russell Crowe a izbucnit in plans cand a aflat de moartea prietenei sale.

