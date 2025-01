Show controversat la Saptamana Modei de la New York - primul model cu sindromul Down (Foto)

Industria modei se schimba vazand cu ochii. Daca in ultima vreme au inceput sa defileze pe catwalk modele supraponderale, urmeaza ca pe scena sa urce, la Saptamana Modei de la New York, primul model cu sindromul Down.

Este vorba despre actrita Jamie Brewer, din "American Horror Story", care va deveni, astfel, prima femeie cu sindromul Down care defileaza in cadrul unei prezentari de moda, informeaza ContactMusic.

Actrita in varsta de 30 de ani, care va defila pentru Carrie Hammer, a declarat ca este "persoana potrivita" pentru acest job, mentionand: "Fetele si chiar femeile tinere vor spune 'Hei, daca ea poate, pot si eu'".

Actrita a spus ca e fericita sa fie in postura de exemplu pentru generatia mult mai tanara.

Cat despre designerul care i-a propus actritei sa-i imbrace creatiile, Carrie Hammer, aceasta a declarat ca i-ar placea ca tinutele sale sa-i atraga atentia primei doamne, Michelle Obama, pe care ar vrea sa o imbrace pe viitor.

Foto: Hepta.ro

A.S.

