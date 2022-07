Un fost model a incercat sa se sinucida: Ma simteam coplesita. Nu vedeam nicio cale de iesire

Fostul model Alicia Douvall, mama a doi copii, a incercat sa se sinucida la sfarsitul anului trecut, intr-o camera de hotel.

Aceasta a dezvaluit ca, de Craciun, anul trecut, si-a cumparat votca si pastile si, alaturi de fiica sa cea mica, a incercat sa-si ia viata intr-o camera de hotel. Fosta iubita a lui Simon Cowell a avut grija, inainte de a-si duce la indeplinire planul, sa impastie mancare prin camera de hotel, pentru ca fiica sa de doi ani, Papaya, sa nu sufere pana ce ea avea sa fie gasita, relateaza ContactMusic.

A scris si un "bilet de adio" catre fiica sa cea mare, Georgia, in varsta de 18 ani.

Fostul model in varsta de 34 de ani, cu peste 100 de interventii estetice la activ, a povestit publicatiei Sunday Mirror prin ce a trecut. "Ma simteam coplesita... Nu vedeam nicio cale de iesire... Am mers la (supermarketul - n. red.) Tesco Express si am cumparat cea mai ieftina sticla de votca pe care am gasit-o... Aveam o cutie de pastile.

Am stat in camera mea de hotel - nu am sunat pe nimeni - si am inceput sa le inghit", a spus ea, referindu-se la pastile pe care le-a luat cu votca.

La aproape sase luni de la momentul ce ar fi putut fi o tragedie, fostul model afirma: "Papaya e prea tanara ca sa inteleaga ce se intampla... Am lasat apa si mancare prin camera, pentru ca eram constienta de faptul ca ar putea sa nu fie gasita o vreme, daca as fi murit".

Douvall a lesinat, insa mai tarziu s-a trezit si s-a razgandit cu privire la sinucidere, asa ca a cerut ajutor. A pus acest moment dramatic pe seama problemelor financiare si a unei lungi serii de relatii esuate.

Vedeta a declarat in mai multe randuri ca nu e deloc simplu sa fii mama singura.

