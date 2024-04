Bacsisuri la nivel inalt - vedete generoase sau zgarcite (Galerie foto)

Bacsisul a devenit o practica generala, fiind astazi mai mult o regula nescrisa a codului bunelor maniere la restaurant.

Bineinteles, e alegerea noastra daca lasam sau nu o cota parte din nota de plata, dar oare cum procedeaza celebritatile care nu doar ca au venituri substantiale, dar beneficiaza deseori si de tratament preferential?

Business Insider demasca atat vedetele generoase, cat si pe cele cam zgarcite, conform zvonurilor raspandite tocmai de personalul localurilor carora celebritatile le-au trecut pragul.

Cele mai zgarcite vedete

Rachael Ray

Prezentatoarea si producatoarea TV Rachael Ray este activa si in domeniul afacerilor. In plus, aceasta a publicat carti culinare, showurile sale TV castigand si doua premii Emmy. In ciuda venitului sau substantial, este binecunoscut faptul ca Rachael nu lasa niciodata un bacsis mai mare de 10% din nota de plata.

Mick Jagger

Cu o avere de aproximativ 225 de milioane de dolari, Mick Jagger ar putea sa isi satisfaca orice capriciu si, in plus, sa rasplateasca asa cum se cuvine si pe cei care il servesc la restaurant. Zvonurile nu ii sunt, insa, favorabile, circuland informatia conform careia, dupa o cina la pizzeria Paradiso, din Washington, si o nota de plata de 90 de dolari, Jagger nu a lasat decat 10 dolari.

Dwayne "The Rock" Johnson

Actorul nu este deloc popular printre chelneri, dupa ce un episod stanjenitor a fost facut public. Se pare ca Dwayne ar fi cerut patronilor unui restaurant sa deschida localul mai devreme pentru a evita fanii. La plecare, Dwayne nici macar nu le-a multumit, iar bacsisul de consolare a fost de doar 7 dolari.

Bill Cosby

Actorul Bill Cosby pare a avea umor negru atunci cand ia cina in oras. Dupa ce a consumat de 375 de dolari, Cosby nu a uitat sa lase bacsis, dar acestav a fost de doar trei dolari, adica 0.8% din nota de plata. Un alt eveniment notoriu este acela in care actorul i-a dat doar 50 de centi baiatului care l-a ajutat sa duca in camera de hotel 6 geamantane foarte grele.

Kirsten Dunst

Frumoasa actrita Kirsten Dunst nu este deloc darnica cu cei din jur, daca ne uitam la declaratiile mai multor chelneri care au servit-o de-a lungul timpului. Ba mai mult, lucrurile sunt cu atat mai grave, cu cat de mai multe ori actrita a uitat sa lase chiar si o mica atentie.

Madonna

Nici Madonna nu este prea dornica sa-i rasplateasca pe cei care o servesc. In timp ce era casatorita cu Guy Ritchie, cuplul a lasat doar 18 dolari la o nota de plata de 400 de dolari. In plus, exista si zvonuri care sustin ca acela a fost un caz fericit, intrucat Madonna nu lasa bacsis deloc.

Tiger Woods

Cum despre Tiger Woods se stie deja ca nu are niciodata bani cash la el, probabil nici chelnerii nu au mari asteptari. La un moment dat, dupa o seara cu prietenii, la un restaurant din Las Vegas, nu doar ca nu a lasat bacsis, dar gurile rele spun ca nici nu s-a grabit sa plateasca el nota de plata.

Usher

Dupa indelungi deliberari, Usher a ajuns la concluzia ca e mult mai rentabil sa dai un autograf in locul bacsisului. Asa ca si-a pus metoda in aplicare si se pare ca nimeni nu i-a reprosat ceva pana acum. Cel putin nu oficial. In alta ordine de idei, fotografia lui cu autograf se vinde cu 4,74 de dolari pe Internet, insa nu sunt prea multi doritori.

Britney Spears

Britney Spears alege intotdeauna intre doua variante: fie nu lasa bacsis deloc, fie lasa maruntis, dar nu uita sa umileasca personalul restaurantului in drum spre iesire.

Cele mai generoase vedete

Barrack Obama

Ca sef de stat, Barrack Obama nici nu ar fi avut cum sa se afle pe alta lista decat pe cea a celor mai generosi presedinti. Nici nu a fost greu sa capete o reputatie atat de buna. Se pare ca Obama s-ar fi oprit la Raleigh Times Bar, in Carolina de Nord, si-ar fi comandat o bere de 2 dolari, dupa care a lasat o bancnota de 20 de dolari.

Bill Murray

Intr-o seara cu prietenii, actorul nu doar ca a lasat si un bacsis de 120% din nota de plata, ci i-a dat si cateva sfaturi barmanului. Murray a rulat o lamaie pe blatul de taiere pentru ca feliile sa fie mai suculente. Si nu a cerut niciun cent pentru mica lui lectie.

Russell Crowe

Russell Crowe are grija atat de personalul localurilor pe care le frecventeaza, cat si de prietenii pe care ii invita la masa. Intr-o scurta vizita in Tara Galilor, Crowe s-a oprit la Carew Inn din Teny, a luat masa cu prietenii, a platit nota de plata si lasat si un bacsis in valoare de 600 de lire sterline.

Drew Carey

Dupa ce a cinat la un restaurant din Lost Angeles si a consumat de 250 de dolari, Drew Carey a lasat un bacsis in valoare de 400 de dolari.

Hulk Hogan

Luptatorul Hogan este dur doar in ring sau pe micile ecrane. In rest, e o vedeta prietenoasa si un preferat al chelnerilor, am putea spune. La un restaurant din Florida, Hogan a lasat 80 de dolari la o nota de plata de 120 de dolari si, in plus, si-a facut timp pentru a se poza cu fanii si a da autografe membrilor personalului.

Charlie Sheen

Cand fiica lui Charlie Sheen a implinit 16 ani, bineinteles ca tatal sau i-a organizat o mare petrecere. Atat de multumit a fost Sheen, incat a lasat un bacsis de 200 de dolari fiecarui membru al personalului care s-a ocupat de eveniment.

David Beckham

Pe cand juca in America, Beckham a fost la Joxer Daily's Pub din Culver City. Dupa cateva beri si gustari, care nu au facut mai mult de 100 de dolari, Beckham a lasat un impresionant bacsis de 900 de dolari.

Johhny Depp

In timp ce filma "Public Enemies" in Chicago, Depp a legat o stransa prietenie cu chelnerul de la Gibson's Steakhouse, Moammaed Sekhani. La plecare, actorul si-a aratat recunostinta fata de serviciile sale lasandu-i un bacsis de 4.000 de dolari.