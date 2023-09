Ce au in comun Ashton Kutcher si Steve Jobs (Video)

Filmul despre viata lui Steve Jobs a starnit deja curiozitatea publicului, din "vina" unui Ashton Kutcher transformat vizibil in pielea fondatorului Apple.

Pe langa transformarile de imagine necesare rolului, Ashton Kutcher detinea deja un as in maneca: pasiunea pentru noile tehnologii.

Si, daca intr-o zi cariera sa de actor se va intrerupe, va putea mereu sa se reorienteze catre un job, nu departe de Los Angeles, in Silicon Valley, scrie Gala.

Asta pentru ca, la cei 35 de ani ai sai, actorul din Sex Friends a facut deja mai multe investitii.

Kutcher a plasat sume mari de bani in start-up-uri in care vede un puternic potential, cum ar fi Foursquare, ghid al locurilor pe unde calatoresti, Airbnb, un site cu anunturi de locatii pentru sejururi scurte, dar si in aplicatia de convorbiri telefonice online Spotify, branduri ce cunosc in prezent un succes reprezentativ.

De asemenea, Ashton Kutcher a revandut partile detinute in Skype, cand site-ul a fost cumparat cu 8 miliarde de dolari de Microsoft.

Gustul pentru tehnologia de comunicare nu i-a cazut din cer, fiindca Asthon Kutcher este inginer de formare. Dar, la fel ca Steve Jobs, si-a intrerupt studiile universitare.

Desi ramane discret cu viata privata, pe Twitter a reusit sa aiba pana acum peste 14 milioane de abonati.

Probabil, tot ei, si nu numai, vor alerga in sala de cinema pentru a viziona cel mai asteptat film al verii, Jobs.

