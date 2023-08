Fotografii de familie ale vedetelor, inainte de celebritate (Galerie foto)

Viata vedetelor de dinainte de celebritate reprezinta de cele mai multe ori interes pentru public. Fotografii de familie, detalii neobisnuite, cariere abandonate, toate acestea fac deliciul fanilor. E imbucurator sa vezi ca niste oameni absolut normali au ajuns celebri si adorati.

Glamour Magazine prezinta un album inedit, ce cuprinde fotografii de familie ale vedetelor, inainte ca numele lor sa se afle pe buzele tuturor.

Justin Bieber

Imaginea lui Justin Bieber, idolul multor adolescente de astazi, e desea asociata de rautaciosi cu cea a unei fete, in mare parte din cauza vocii subtiri si a look-ului efeminat.

Ei bine, in copilarie Justin arata fara doar si poate a baiat, si unul chiar adorabil am putea spune, daca e sa judecam dupa fotografia de mai sus.

Madonna

Fetita angelica din imagine este nimeni alta decat Madonna. In anii '60, cantareata era un copil ascultator care mergea periodic la biserica. In fotografia de mai sus Madonna tocmai isi primise prima impartasanie.

Beyonce

Fotogenica de mica, Beyonce Giselle Knowles stia sa zambeasca frumos la camera inca dinainte de a incepe sa cante. De altfel, cantareata a inceput sa urmeze cursuri de canto si sa ia parte la competitii de dans si cantat inca din primii ani de viata.

David Beckham

David Beckham se visa de mic sportiv, aceasta fiind una dintre dovezi. Dupa multi ani de munca si-a vazut visul cu ochii.

Kristen Stewart

Daca te-ai uitat de doua ori la imagine, incercand sa iti dai seama daca reprezinta o fata sau un baiat, iti spunem noi ca protagonista este nimeni alta decat vedeta seriei Twilight, Kristen Stewart. La varsta de 12 ani, actrita isi facea debutul in cinematografie, odata cu filmul Panic Room (2000).

Kate si Pippa Middleton

Iti vine sa crezi ca fetitele blonde si asorate din fotografie sunt chiar Pippa si Kate Middleton? Considerate astazi unele dintre cele mai frumoase femei ale Marii Britanii, copilele isi asortau pe atunci imbracamintea, in imaginea de mai sus fiind suprinse alaturi de tatal lor, in timpul unei vacante cu familia in Iordania.

Victoria Beckham

Fetita imbracata ca o printesa este chiar fashion icon-ul de astazi, Victoria Beckham. Probabil aceasta nu ar fi deloc multumita de rochita ei de atunci. Cu toate astea, arata destul de bine ca domnisoara de onoare, la doar 8 ani.

Jennifer Lopez

La inceputul anilor '90, Jennifer Lopez nu semana deloc cu diva sexy de astazi. Ba mai mult, tunsoarea baieteasca ii dadea un aer mai degraba androgin.

Brad Pitt

Brad Pitt a aratat bine dintotdeauna, chiar si in adolescenta, in anii '80, atunci cand nu era celebru. In fotografie, Brad se afla alaturi de prietena sa de atunci, actrita Shalane McCall. Cei doi au format un cuplu dupa ce au jucat impreuna in serialul Dallas.

Sarah Jessica Parker

In fotografie, Sarah Jessica Parker avea doar 15 ani si tocmai aparuse in "Annie", un musical de pe Broadway. Fetita zambitoare de atunci nici nu visa la cariera fulminanta ce avea sa ii aduca faima internationala.