Actrita Zsa Zsa Gabor a intrat in coma, miercuri dimineata, dupa ce a fost transportata de urgenta la o clinica din Los Angeles, unde a fost operata la stomac.

Actrita americana de origine maghiara, in varsta de 94 de ani, si-a pierdut cunostinta in dimineata de miercuri, la cateva ore dupa acea interventie chirurgicala. "A intrat in coma miercuri", a anuntat publicistul ei, John Blanchette, citat de Fox News.

La inceputul acestei luni, actrita americana a fost internata de urgenta din cauza unei pneumonii.

Ea a avut nevoie de alte ingrijiri medicale, din cauza tensiunii arteriale crescute, in luna martie, dupa ce a aflat ca buna ei prietena Elizabeth Taylor a murit, aminteste Contact Music.

Zsa Zsa Gabor s-a confruntat cu tot mai multe probleme de sanatate si a fost de multe ori spitalizata dupa ce si-a fracturat soldul, cazand din pat, in iulie 2010.

In urma unei infectii, actritei i-a fost amputata, in luna ianuarie a acestui an, o mare parte a piciorului drept. Zsa Zsa Gabor a suferit si o operatie de reconstructie a articulatiei soldului, in iulie 2010.

Totodata, Zsa Zsa a fost victima unui accident de automobil grav in 2002, in urma caruia a ramas partial paralizata. Actrita de origine maghiara a suferit si un atac cerebral, in 2005.