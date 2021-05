Trupul neinsufletit al lui Ion Dichiseanu va fi depus vineri, in foaierul Teatrului Nottara

Potrivit unui comunicat al Teatrului Nottara, intregul proces se va desfasura cu respectarea normelor sanitare in vigoare.Sambata, la ora 10.00, cortegiul va pleca spre cimitirul Belu, unde va fi depus in capela. Slujba de inmormantare va avea loc ora 12.00. Ion Dichiseanu va fi inmormantat cu onoruri militare. Disparitia lui Ion Dichiseanu lasa un gol in lumea artistica din Romania , transmite Teatrul Nottara in comunicatul citat."Disparitia lui Ion Dichiseanu lasa un gol in lumea artistica din Romania, iar cuvintele pe care le rostea el intr-un interviu acordat in urma cu aproape un deceniu sunt azi, intr-un alt context, la fel de actuale: 'Mi-as dori foarte mult ca mai marii tarii sa inteleaga, nu doar la nivel declarativ, ca o natiune fara cultura este pierduta si, deci, sa priveasca mai intelegator zbaterile noastre si sa ne sprijine concret'", se arata in comunicat. Unul dintre cei mai iubiti actori din Romania, Ion Dichiseanu s-a stins din viata pe 20 mai 2021, la varsta de 87 de ani, dintre care peste 40 de ani i-a petrecut pe scena Teatrului Nottara, care i-a fost "acasa". A facut parte din celebra "tripleta de aur" a Teatrului Nottara, alaturi de George Constantin si Cristea Avram si a jucat aici, in teatrul de pe bulevard, zeci de roluri care i-au adus gloria. Povestea lui Ion Dichiseanu, barbatul iubit de toate femeile si actor adulat, a inceput in Teatrul Nottara, in anul 1961, cu rolul care l-a facut celebru, Antoniu, in spectacolul "Antoniu si Cleopatra", de W. Shakespeare , dupa ce destinul l-a purtat pe multe si intortocheate cai.Ion Dichiseanu s-a nascut pe 20 octombrie 1933. Calatoria lui prin lume a inceput in gara din Adjud, asa cum ii placea sa povesteasca, "printre pavilioanele CFR-ului", caci tatal lui a fost impiegat. Anii razboiului au fost tumultuosi si i-au rapit unul dintre primele visuri de copil: sa-si ia o bicicleta. Apoi, istoria a venit peste el, iar la aproape 10 ani a ajuns intr-un lagar de langa Salzburg, unde a petrecut aproape un an, pana cand a fost eliberat de americani. S-a intors in tara impreuna cu familia si, pentru ca i-au murit parintii, a fost nevoit sa se intretina, asa ca si-a petrecut doi ani la o scoala de ucenici, apoi a devenit student la Politehnica.Insa destinul lui era in alta parte. Nepoata celebrului George Vraca, personalitate care avea sa-i marcheze destinul, i-a sugerat sa mearga la unchiul ei, pentru o auditie. Si, cu o intuitie extraordinara, George Vraca a ghicit in el, in acele cateva clipe in care baiatul timid a recitat un monolog din Othello, marele actor care avea sa marcheze peste jumatate de secol de teatru in Romania. L-a trimis sa dea examen la Institut, unde a fost admis al doilea din peste 300 de candidati si de-abia atunci Ion Dichiseanu a simtit ca se afla pe drumul cel bun, potrivit comunicatului.A absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica in 1959 si a plecat, impreuna cu toata promotia lui, la proaspat infiintatul Teatru din Botosani, unde au fost repartizati. Dar destinul avea sa i se intalneasca din nou cu cel al lui George Vraca. Acesta l-a vazut pe scena si l-a chemat la Bucuresti sa-i ofere rolul principal din 'Antoniu si Cleopatra'. Si asa a inceput un traseu extraordinar in Teatrul Nottara, unde in cele peste patru decenii cat a urcat pe scena a jucat roluri ramase in istoria teatrului romanesc.Dupa Antoniu, i s-a oferit rolul lui Aliosa in Fratii Karamazov, in anul 1962, ambele spectacole in regia lui George Teodorescu. Tot in 1962, a jucat in regia lui Radu Penciulescu ' Steaua polara' de Sergiu Farcasan si rolurile au continuat in mari spectacole precum: 'Oedip rege' de Sofocle, regia Mircea Marosin (1964), 'O noapte furtunoasa' de I.L. Caragiale, regia George Rafael (1966), 'Othello' de W. Shakespeare, regia Cornel Todea (1969), 'Timon din Atena' de W. Shakespeare, regia Dinu Cernescu (1978), 'Coriolan' de W. Shakespeare, regia Dinu Cernescu (1979), 'Citadela sfaramata' de H. Lovinescu, regia Mihai Berechet (1984), 'Misterele Londrei', un musical dupa Pygmalion, de G.B. Shaw, regia Dominic Dembinski (1995), 'Ingeri in America' de Tony Kushner, regia Theodor-Cristian Popescu (1999), 'Ce frumos e in septembrie la Venetia' de Teodor Mazilu, regia Nicolae Scarlat (2001), 'Sarbatori fericite' de Jean Poiret, regia Dinu Cernescu (2003).De asemenea, Ion Dichiseanu a avut si o importanta cariera in cinematografie, jucand in peste 50 de filme, iar a doua iubire a vietii lui, pe langa teatru, a fost muzica, la concerte umpland sali si stadioane intregi. A publicat volumele, 'Frumoasa spaniola, frumoasa suedeza' si 'Am fost rivalul regelui. Povestea mea de iubire cu Sara Montiel'.In anul 2019, a fost decorat de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis , cu Ordinul Serviciul Credincios in grad de ofiter.