Prima scena "fierbinte" cu Jennifer Lopez si Ben Affleck. S-au sarutat in public, in preajma copiilor VIDEO

Dupa despartirea de fostul jucator de baseball Alex Rodriguez, cu care era logodita, J.Lo a reluat legatura sentimentala cu Ben Affleck (48 de ani), informatiile privind refacerea cuplului facand deliciul presei tabloide de peste Ocean si nu numai. Cei doi s-au ascuns mult timp de ochii opiniei publice , insa fotografii de la Page Six au reusit sa dea lovitura si sa scoata la lumina dovada faptului ca Jennifer si Ben sunt din nou impreuna.Astfel, pe retelele de socializare circula un filmulet in care indragostitii se saruta cu patos, undeva la o terasa, in ciuda faptului ca in preajma se aflau si copiii artistei, gemenii de 13 ani Max si Emme, dupa cum se poate vedea in imagini.