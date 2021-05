Luis Lazarus, unul dintre principalii contestatari ai noului coronavirus, a fost infectat cu COVID-19. Ce spunea "vedeta Tv" la inceputul pandemiei

Momentan, familia nu a facut declaratii referitoare la starea de sanatate a realizatorului TV. Luis Lazarus a facut parte pana acum din randurile coronascepticilor.Inainte de a se infecta cu virusul, Lazarus a facut comentarii destul de controversate despre pandemia ce a ingenunchiat o lume intreaga. Luis Lazarus era de parere, in luna martie 2020, ca primul caz din Romania nu a fost real, ba chiar sustinea ca italianul ce a fost diagnosticat cu virusul nu a imbolnavit pe nimeni. Realizatorul Tv a participat in ultimul an la numeroase proteste impotriva restrictiilor impuse de autoritati pentru prevenirea raspandirii infectiei COVID.De-a lungul vremii, Lazarus a declarat ca SARS-CoV-2 nu ar fi un virus atat de periculos, iar COVID-19, boala provocata de acesta, ar fi foarte usor de vindecat.El este cunoscut pentru opozitia sa fata de restrictiile impuse de autoritati pentru limitarea raspandirii COVID-19.