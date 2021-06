60 de ani de la nasterea printesei Diana: Meghan Markle nu va participa la ceremonia omagiala

In ciuda speculatiilor ca ducesa, care a nascut pe 4 iunie al doilea copil al cuplului, va participa la o ceremonie in semn de omagiu adus printesei Diana, ea va ramane in California.O sursa a declarat pentru Daily Mail ca sotia lui si cei doi copii, Archie si Lili , vor ramane in SUA."Meghan nu va calatori", a spus sursa. "Tocmai a nascut si Harry va merge singur".Pe 1 iulie, printul Harry va sustine un discurs la ceremonia de la Palatul Kensington unde va fi inaugurata o sculptura care o infatiseaza pe Diana, pe care el a comandat-o impreuna cu fratele lui, printul William , in 2017.Printul William va livra de asemenea un discurs. Potrivit presei britanice, Harry a fost invitat la un pranz cu regina Elizabeth II.Cand Harry a revenit la Castelul Windsor, in luna aprilie, pentru funeraliile printului Philip, bunicul lui, nu a fost insotit de sotia lui.Cuplul nu s-a mai intalnit cu restul familiei din martie 2020, cand a decis sa paraseasca Marea Britanie si sa renunte la rolul activ in familia regala.