Noua Miss Univers vine din Africa de Sud si militeaza pentru autoaparare (Video)

Demi-Leigh Nel-Peters, o tanara de 22 de ani din Africa de Sud, a fost incoronata, duminica, Miss Univers. E a doua oara cand detinatoarea acestui titlu vine din Africa de Sud.

Nel-Peters a castigat un salariu lunar pentru urmatorul an, mai multe premii si un apartament de lux in New York, pe care sa-l foloseasca atat cat detine coroana, arata AP.

Tanara, care are diploma in managementul afacerilor, a spus ca atata vreme cat detine coroana va face toate eforturile pentru a atrage atentia asupra HIV/SIDA. Ea militeaza si pentru autoaparare, mai ales ca dupa ce a fost aleasa sa reprezinte in concurs Africa de Sud a fost amenintata cu arma. Atacatorul a incercat sa o jefuiasca, insa tanara a ripostat.

Pe locul doi in concurs s-a situat Miss Columbia, Laura Gonzalez, iar pe trei Miss Jamaica, Davina Bennett.

Competitia, care a avut loc in Las Vegas, a adus pe scena cele mai multe concurente din istoria concursului. A fost pentru prima oara cand tari ca Laos, Nepal sau Cambodgia au fost reprezentate.

Romania a fost reprezentata de o tanara din Constanta, Ioana Mihalache, in varsta de 26 de ani, licentiata in economie.

A.S.