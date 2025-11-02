Sora Nicoletei Luciu - vedeta in "Trei frati de belea"

Iuliana Luciu debuteaza in cinematografie. Pelicula care o prezinta pe sora Nicoletei Luciu se numeste "Trei frati de belea" si va avea premiera pe 17 noiembrie.

Filmul regizat deTheodor Halacu Nicon si produs de Media Pro Pictures ii are in distributie pe Mugur Mihaescu, Radu Pietreanu, Mirela Stoian, Emil Radinoiu, Florin Petrescu, George Robu, Iulian Ilinca, Andreea Doinea si Iuliana Luciu.

Aceasta din urma, aspiranta la o cariera in actorie, a avut de infruntat cateva momente mai putin confortabile pe platoul de filmare.

Iuliana a filmat o scena de amor cu Mugur Mihaescu intr-un camion de gunoi, pe un frig teribil, privita de foarte multi oameni. N-a prea nereusit sa respecte indicatiile regizorale din cauza parului foarte lung, despre care a marturisit ca pentru prima data in viata i-a creat ceva probleme.

Tanara a mai avut de suferit si de pe urma unei scene in care trebuia sa fie palmuita de Emil Radinoiu, care tot incerca s-o protejeze, insa, a trebuit sa respecte vointa regizorului, pentru un plus de autenticitate.

"Aveam fata amortita de la atatea palme si imi dadusera lacrimile de-adevaratelea, iar bietul Emil isi cerea scuze incontinuu ca nu are ce face, ca asa-i scenariul", isi aminteste Iuliana Luciu.

