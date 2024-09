Reacție furioasă a Shakirei la un concert în Miami. De ce a părăsit scena celebra cântăreață VIDEO

Celebra cântăreață Shakira a susținut un concert la Miami, iar în timp ce dansa pe acordurile noului single "Soltera" artista s-a oprit, la un moment dat, apoi a părăsit scena în strigătele publicului, care nu înțelegea ce se întâmplă.

Momentul a fost imortalizat de spectatori care și-au dat seama, în cele din urmă, că vedeta a coborât de pe scenă pentru că un fan o filma sub fustă din apropierea scenei. Inițial artista l-a avertizat pe fan să se oprească, dar pentru că acesta nu a încetat, vedeta s-a văzut obligată să coboare de pe scenă și să întrerupă concertul, relatează antena3.ro.

