Interpreta de muzica populara, Irina Loghin, anunta ca este gata sa urce pe scena dupa ce s-a vindecat de COVID-19.

Solista in varsta de 18 ani, va canta duminica, la un popular domeniu turistic din muntii Buzaului. Aceasta aceptat sa sustina un spectacol, insa in conditiile de siguranta pentru a evita riscul unei reinfectari, potrivit money.ro, citat de Libertatea.

"Dragii mei, dupa cum probabil ati aflat, am fost testata pozitiv cu noul coronavirus. Vreau sa va asigur pe toti ca sunt bine, ca nu am avut si nu am absolut nici un simptom, iar radiografia pulmonara si toate analizele de sange au iesit in regula. Mi-am facut testul din proprie initiativa, fiind a treia oara cand il fac, la distanta de o luna.

Din pacate, de data aceasta am avut ghinionul ca rezultatul sa fie pozitiv. Dar Dumnezeu ma iubeste si m-a ferit de o forma mai agresiva a acestei boli. Cu emotii in suflet v-am simtit aproape in aceste zile", a fost mesajul artistei postat pe contul de socializare.

