Vloggerul Selly, atac subtil la Cheloo! " L-aș pune ministru de Interne. Vă dați seama șeful polițiștilor, s-ar înjura singur în oglindă" VIDEO

Selly a făcut show în ultima apariție televizată.

Invitat în emisiunea "IUmor" de la Antena 1, vloggerul l-a luat la mișto pe Chello, unul dintre jurați.

În roast-ul său, Selly a făcut aluzie la problemele rapperului cu autoritățile din cauza drogurilor.

În 2017, Cheloo a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare, după ce a recunoscut procurorilor că a făcut trafic de droguri.

Acum, a ajuns ținta glumelor făcute de Selly, unul dintre cei mai cunoscuți vloggeri din România.

"Cheloo are 42 de urmăritori pe Instagram, dar măcar are oameni de calitate, are cei mai buni agenți ai DIICOT-ului din toata România. Este vorba de calitate, nu cantitate.

Orice influencer are o comunitate de fani si trebuie să muncească pentru acea comunitate și poate aici nu vă vine să credeți, dar Cheloo este unul dintre cei mai harnici influenceri...el chiar a muncit foarte mult pentru comunitatea lui, în sensul în care a făcut multă muncă în folosul comunității...

Dacă as fi președinte, pe Chello l-aș pune ministru de Interne, vă dați seama Chelo șeful polițistilor s-ar înjura singur în oglindă", a glumit Selly la emisiunea IUmor.

Sursa video: Youtube / IUmor

