Cristian Tantareanu, pensie incredibila! Cati bani incaseaza milionarul de la statul roman

Omul de afaceri a dezvaluit la TV ce avere are si cati bani ia ca pensie de la stat.Tantareanu detine "Paradisul verde", din Corbeanca, un complex rezidential de vile."Eu pot sa spun averea familiei. Cred eu... 20-30 de milioane de euro. Tinand cont ca SPA-ul este vreo 6, 7 milioane, in lucrarea asta am bagat 6 milioane, case, terenuri, cred eu ca sunt... nu ai de unde sa stii.Nu am fost niciodata printre cei mai bogati , dar mie imi ajunge"Am 14 milioane de lei vechi. Atat e pensia mea. Dar, pensia mi-o ridica o nepoata. I-am dat-o ei. Banii se duc la ea", a spus Tantareanu la emisiunea 40 de intrebari cu Denise Rifai".Cristian Tantareanu este milionarul excentric, cunoscut pentru petrecerile de pomina pe care le dadea la vila din Corbeanca.