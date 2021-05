A murit actorul american Charles Grodin, cunoscut pentru rolul din comedia "Beethoven"

Actorul a murit pe 18 mai, in casa lui din Wilton, Connecticut. Fiul sau, Nicholas, a declarat presei din SUA ca tatal lui suferea de cancer.Dupa anuntul mortii, numeroase staruri i-au adus omagii, inclusiv actorul Steve Martin, care l-a descris drept "unul dintre cei mai amuzanti oameni pe care i-am cunoscut". Unul dintre cele mai cunoscute roluri ale sale a fost cel din comedia de familie, "Beethoven".Charles Grodin s-a nascut in Pittsburgh, Pennsylvania, si a renuntat la studiile de la Universitatea din Miami pentru a deveni actor.In anii 1960, a inceput sa joace pe Broadway, iar la scurt timp a facut trecerea la televiziune si film. A avut un rol mic in "Rosemary's Baby" (1968) al lui Roman Polanski, iar in anii 1970 cariera lui a demarat. A jucat in filme precum "Catch-22" si "The Heartbreak Kid", care i-au consolidat statutul de actor de comedie.Pentru rolul din "The Heartbreak Kid", a primit o nominalizare la Globurile de Aur pentru cel mai bun actor. Grodin a fost premieat si la Valladolid International Film Festival din 1988 pentru rolul din comedia de actiune "Midnight Run", in care a jucat alaturi de Robert De Niro.El a mai primit un Emmy din postura de co-scenarist al unui program TV special cu Paul Simon din 1977. A gazduit propriul show in 1990 si a aparut frecvent la emisiunile lui Johnny Carson, David Letterman si Jay Leno.