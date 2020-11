Actrita Draga Olteanu Matei, internata in coma la Spitalul "Sf. Spiridon" din Iasi

A inceput teatrul la 17 ani

Actrita Draga Olteanu Matei este in stare grava la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Sfantul Spiridon din Iasi.Potrivit Dianei Cimpoesu, medic sef UPU SMURD Iasi, Draga OIteanu Matei este in coma, cu hemoragie digestiva.Draga Olteanu Matei, care are 87 de ani, a jucat in 90 de filme, in peste 50 piese de teatru si 100 roluri de televiziune.Actrita a implinit recent, in 24 octombrie, varsta de 87 de ani.Draga Olteanu - Matei s-a nascut in 24 octombrie 1933, la Bucuresti.Despre numele sau artista a declarat peste ani: "Tatal meu a vrut sa-mi puna numele asta. Eu m-am nascut la Spitalul Militar, am avut 5,800 kilograme, mi s-a pus o fundulita rosie de mana si m-au purtat prin tot spitalul sa ma arate si tatal meu a zis sa poarte numele Drag sa fiu draga tuturor. Adevarul e ca eu intalnesc foarte multa iubire si ofer la randul meu toata inima mea, tot sufletul meu. Insa ma bucur mult de dragostea pe care mi-a aratat-o publicul, e cel mai mare cadou."Primul spectacol, care se numea "Printesa din padurea adormita", l-a pus in scena la varsta de 13 ani, in perioada in care era eleva la Liceul "Iulia Hasdeu" din Lugoj. A facut parte apoi din echipele de amatori, fie ale scolii, fie ale Casei Armatei, si de obicei ea le conducea.In jurul varstei de 17 ani s-a mutat la Brasov, unde a intrat intr-o echipa de amatori, la Casa Centrala a Armatei.In anul 1956 a absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L. Caragiale".A avut o cariera plina de succes si in Televiziune unde a avut aparitii memorabile in programele de varietati si de Revelion. A facut un cuplu inegalabil cu regretatul Amza Pellea jucand-o pe Veta, sotia lui Nea Marin, in numeroase show -uri TV si in filmul artistic "Nea Marin miliardar" (1979), regizat de Sergiu Nicolaescu dupa un scenariu scris de Vintila Corbul, Eugen Burada si Amza Pellea.Draga Olteanu Matei isi aminteste de colaborarea cu nemuritorul Amza Pellea, astfel: "Amza a facut un personaj national. Eu am jucat-o pe Veta in Nea Marin. Mi-am dorit foarte mult si mi-a fost teama sa nu-mi ia rolul o alta colega. Chiar am vorbit cu Amza si ii spuneam ca as fi fost foarte suparata daca nu ma alegea pe mine".De asemena, mai recent, a fost protagonista serialelor TV Cuscrele (2005-2006) si Narcisa Salbatica (2010-2011).Alte filme, pentru marele ecran, in care a jucat sunt Haiducii (1966), Razbunarea haiducilor (1968), Fratii Jderi (1974), Toamna bobocilor (1975), Eu, tu, si... Ovidiu (1978), Actiunea "Autobuzul" (1978), Buletin de Bucuresti (1983), Ramasagul (1985), Casatorie cu repetitie (1985), Ministerul comediei (1999) sau Faimosul Paparazzo (1999).A avut numeroase roluri in Teatrul National Radiofonic, cum sunt cele din "Hagi Tudose", "Intalnire cu Vasile Alecsandri", "Milionarul", "Momente si schite", "Muscata din fereastra" sau "Visul unei nopti de iarna".In 13 octombrie 1970 se casatoreste cu Ion Matei , doctor in Piatra Neamt.Dupa pensionarea actritei, in 1992, a infiintat, la Piatra Neamt, propria companie pentru actori neprofesionisti "Teatrul Vostru", unde actrita instruieste tinerii in arta teatrului, iar in 2007 cei doi soti s-au mutat la Piatra Neamt.Din pacate, pe 15 aprilie 2014, Ion Matei a trecut la cele vesnice, artista suferind o imensa durere, dupa o casnicie fericita de 44 de ani.CITESTE SI