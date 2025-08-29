Andreea Spataru a pozat in ipostaze sexy, in pofida contractului cu NTV

Nu mai are voie sa pozeze goala, dar revistele dedicate barbatilor o asalteaza cu propuneri pentru pictoriale sexy. Potrivit cotidianului Click!, de cand si-a marit bustul, toate publicatiile isi doresc s-o pozeze pe Andreea Spataru cu sanii la vedere. Sau macar in lenjerie intima.

Blonda de la National TV a batut palma cu reprezentantii revistei Maxim, pentru un pictorial incendiar, inainte sa-si faca operatia de marire a sanilor. Astfel ca acestia au avut privilegiul de a fotografia, in premiera, bustul impresionant al fostului iepuras Playboy.

Sedinta foto s-a desfasurat cu aproximativ doua saptamani in urma si a durat peste zece ore: "A fost destul de obositor, dar mi-au spus ca acesta este cel mai greu pictorial realizat de ei!", a declarat Andreea, pentru Click!. Blonda exploreaza, in aceste poze, dependentele urbane care te pot duce in Paradis sau in abis: sex, droguri, muzica, bauturi fine si petreceri exuberante, condimentate cu tutun de calitate.

In mod surprinzator, multe dintre tinutele pe care Andreea le-a purtat au fost improvizate: este si cazul acestui sutien albastru, confectionat pe loc de unul dintre stilisti.

Desi este extrem de solicitata la matinalul pe care il prezinta alaturi de Tudor de la Fly Project, Andreea isi mai ia si extra-joburi: sambata seara, ea a prezentat un eveniment monden la Brasov.

In ultimele luni, din cauza operatiei, Andreea a fost nevoita sa refuze mai multe contracte publicitare sau prezentari de moda. Acum, pentru ca cicatricele s-au vindecat, frumoasa blonda si-a putut relua activitatile de fotomodel. Si nu vrea sa-i mai scape nimic, cu atat mai mult cu cat are de platit rate lunare usturatoare la banca, pentru apartamentul pe care si l-a achizitionat recent, in zona 1 Mai din Capitala.

