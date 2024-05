Bianca: Am facut ulcer ca sa fiu asa de slaba!

Bianca Dragusanu spune ca, pentru a avea un trup perfect, are un regim alimentar draconic, din cauza caruia s-a ales si cu ulcer.

Bianca sustine ca este constant intr-o cura de slabire si mananca o singura data pe zi. "La 23 de ani am inceput regimul, am dat jos 15 kg. Si acum ma infometez ca sa ma mentin si sa reusesc, la 28 de ani, sa urc pe podium cu fete de 17. Mananc o singura data pe zi, pana in ora 16:00, si atunci numai frunze", a declarat Bianca, pentru Click.

In plus, blonda spune ca merge la sala, se plimba cu rolele, merge pe jos si face masaj odata la doua zile. Regimul insa ii pune uneori mari probleme, motiv pentru care are mereu in geanta pastile de calciu si magneziu.

