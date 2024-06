Bobby Brown vrea custodia fiicei sale cu Whitney Houston

Bobby Brown doreste redeschiderea cazului de custodie asupra fiicei sale de 14 ani, cu Whitney Houston, informeaza Reuters.

Dupa divortul care a avut loc in aprilie si care a pus capat unui mariaj zbuciumat, de 15 ani, Houston a obtinut custodia asupra fiicei cuplului.

Avocatul lui Brown spune insa ca acesta a fost indus in eroare de catre cantareata, care i-a spus sa nu isi faca griji despre procedurile de divort, ba chiar ca se vor impaca.

Intre timp, Whitney Houston s-a mutat din Atlanta in Orange County, in sudul orasului New York, si a intrat la dezintoxicare, pentru a treia oara in trei ani.

Brown are antecedente in ceea ce priveste arestarile, pentru neplata pensiei alimentare, posesie de droguri si condus in stare de ebrietate.

Judecatorii au stabilit o audiere a partilor pentru data de 22 octombrie, cand avocatii vor hotari daca cei doi vor veni la tribunal sau vor depune marturii video.