Boy George, eliberat dupa patru luni de inchisoare

Bou George a fost eliberat, luni, dupa ce a stat in inchisoare patru luni dintr-o sentinta de 15 luni.

Artistul fusese condamnat dupa ce a fost acuzat de sechestrarea unui tanar norvegian care a refuzat sa intretina relatii sexuale cu el, arata BBC.

Fostul solist al trupei Culture Club a parasit inchisoarea Edmunds Hill din Suffolk, fiind intampinat de prietenii si jurnalisti. Potrivit "The Sun", Boy George a sarbatorit eliberarea cu prajituri, cafele si covrigei, la resedinta sa. Nici urma de bauturi alcoolice, dupa cum a declarat fratele starului.

Potrivit "Daily Mail", solistul in varsta de 47 de ani a fost eliberat conditionat pentru buna purtare, insa va fi nevoit sa poarte, in permanenta, o bratara de monitorizare. De asemenea, vedeta va trebui sa se prezinte, periodic, in fata unui ofiter de politie.

Pe numele sau adevarat George O'Dowd, britanicul Boy George este un personaj controversat din showbizz, asta si din pricina orientarii sale sexuale.

In anii '80, cantaretul fost liderul trupei pop Culture Club, lansand hit-uri printre care "Do You Really Want To Hurt Me" si "Karma Chameleon". Pe cont propriu, cariera lui Boy George a inregistrat un regres. Cea mai cunoscuta piesa a sa lansata solo este "Bow Down Mister", din 1991.

Crina Manolescu

