Boy George, eliberat dupa patru luni de inchisoare

Marti, 12 Mai 2009, ora 15:30
1529 citiri
Boy George, eliberat dupa patru luni de inchisoare
Foto: The Sun

Bou George a fost eliberat, luni, dupa ce a stat in inchisoare patru luni dintr-o sentinta de 15 luni.

Artistul fusese condamnat dupa ce a fost acuzat de sechestrarea unui tanar norvegian care a refuzat sa intretina relatii sexuale cu el, arata BBC.

Fostul solist al trupei Culture Club a parasit inchisoarea Edmunds Hill din Suffolk, fiind intampinat de prietenii si jurnalisti. Potrivit "The Sun", Boy George a sarbatorit eliberarea cu prajituri, cafele si covrigei, la resedinta sa. Nici urma de bauturi alcoolice, dupa cum a declarat fratele starului.

Potrivit "Daily Mail", solistul in varsta de 47 de ani a fost eliberat conditionat pentru buna purtare, insa va fi nevoit sa poarte, in permanenta, o bratara de monitorizare. De asemenea, vedeta va trebui sa se prezinte, periodic, in fata unui ofiter de politie.

Pe numele sau adevarat George O'Dowd, britanicul Boy George este un personaj controversat din showbizz, asta si din pricina orientarii sale sexuale.

In anii '80, cantaretul fost liderul trupei pop Culture Club, lansand hit-uri printre care "Do You Really Want To Hurt Me" si "Karma Chameleon". Pe cont propriu, cariera lui Boy George a inregistrat un regres. Cea mai cunoscuta piesa a sa lansata solo este "Bow Down Mister", din 1991.

Crina Manolescu

Reacție tranșantă de la Cotroceni, în ziua votului pe moțiunile de cenzură. „Dacă sunt critic cu Guvernul, atunci nu sprijin reforma”
Reacție tranșantă de la Cotroceni, în ziua votului pe moțiunile de cenzură. „Dacă sunt critic cu Guvernul, atunci nu sprijin reforma”
Fostul director executiv al Confederației Patronale Concordia, Radu Burnete, consilier pentru probleme economice și sociale al președintelui Nicușor Dan, a vorbit duminică, 7 septembrie,...
Parlamentul votează cele patru moțiuni de cenzură. Prima, pe Sănătate, a fost respinsă. Dintre cei 392 de parlamentari prezenți, doar 108 au votat "pentru"
Parlamentul votează cele patru moțiuni de cenzură. Prima, pe Sănătate, a fost respinsă. Dintre cei 392 de parlamentari prezenți, doar 108 au votat "pentru"
Prima moțiune de cenzură împotriva guvernului Bolojan, pe Sănătate, depusă în urma angajării răspunderii pe "Pachetul doi", a fost respinsă de Parlament, cu 108 voturi "pentru" și un vot...
#Boy George, #eliberare inchisoare, #sechestrare , #stiri mondene
Comentarii
C
Cioclu Ghita
rank 1
Sunteti niste neprofesionisti, ca sa nu zic PROSTI..
Bou George? Vezi tot
B
bprrr
rank 1
boy george
mah bou george???????ahahhahhahhahah Vezi tot
Adaugă comentariu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ilie Nastase nu s-a putut abtine, dupa ce a vazut transformarea totala a Serenei Williams: "Gata, ca nu mai iau viza"
a1.ro
Cazul inedit al celei mai paroase femei din lume. Cum arata acum dupa ce s-a casatorit si si-a indepartat tot parul
DigiSport.ro
Lovitura de proportii: "Au batut palma cu Zinedine Zidane"

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Uranus retrograd: Cum îți va influența zodia până în februarie 2026
  2. Este sănătos să mănânci același mic dejun în fiecare zi? Ce spun nutriționiștii
  3. Expresia din trei cuvinte care captează imediat atenția oamenilor. Expert: "Funcționează de fiecare dată"
  4. Când și cum poți vedea eclipsă totală din această seară. Intervalul în care luna va fi sângerie
  5. Horoscop zilnic. Duminică, 7 septembrie. Zodia care ar trebui să petreacă mai mult timp cu ființa iubită
  6. Bancul zilei: De ce o femeie aleargă în zig-zag
  7. Ce a cumpărat un român cu mărunțișul strâns timp de un an: "Restul primit la magazin, pe care nu îl uit niciodată" FOTO
  8. 3 zodii vor avea viețile întoarse pe dos atunci când Uranus retrogradează în Gemeni
  9. Drogul care ar putea reduce una dintre cele mai extinse tulburări psihice. „Un adevărat punct de cotitură în domeniul psihiatriei” STUDIU
  10. Horoscop zilnic. Sâmbătă, 6 septembrie. Zodia care nu ar trebui să se lase pradă primului impuls