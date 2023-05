Dupa mai bine de trei ani de asteptare, Bridget Jones se intoarce pe micile ecrane mai durdulie, mai zanatica si mai indragostita! Daca Renee Zellweger ramane in carti si in partea a treia a "Jurnalului lui Bridegt Jones", Colin Firth si Hugh Grant nu au spus nici da, nici ba.

Desi au confirmat ca au pe masa de lucru cel de-al treilea film al francizei Bridget Jones, care ar urma sa intre in faza de productie abia la finalul anului 2010, reprezentantii companiei de productie britanice Working Title au refuzat sa dea detalii in legatura cu titlul oficial al noilor aventuri ale britanicei aflate mereu in cautarea dragostei., informeaza People.

Subiectul se va baza pe articolele saptamanale, scrise in anul 2005, de catre autoarea britanica Helen Fielding pentru publicatia The Independent, in care eroina Bridget Jones trece de varsta de 40 de ani, se sperie de ticaiturile ceasului ei biologic si incearca sa conceapa un copil inainte de a fi prea tarziu.

In 2004, Colin Firth i-a avertizat pe producatori sa nu faca o a treia parte a filmului Bridget Jones pentru ca nu mai au cum sa mai inventeze inca o poveste care sa prinda la fel de bine ca primele doua.

Mr. Darcy si-a exprimat, atunci, indoiala ca Rene Zelwegger si Hugh Grant ar fi de acord sa joace pentru a treia oara in acelasi film: "Este de neconceput. Nu-mi pot imagina cum ar mai evolua lucrurile in viata personajelor. Poate doar daca le-ar prezenta intr-o cu totul alta postura, daca le-ar scoate nebune".

Unii cinefili au primit cu entuziasm vestea lansarii unei noi comedii din seria Bridget Jones, fiind nostalgici dupa pelicula originala "Bridget Jones's Diary" din anul 2001, in vreme ce alti cinefili au respins din start ideea acestei ultime parti a trilogiei, avand in minte esecul sequel-ului "Bridget Jones: The Edge of Reason" din anul 2004.

Timpul va rezolva enigma daca acest al treilea film al francizei va fi un succes de critica si de box-office la fel ca "Bridget Jones's Diary" (care a adunat incasari de aproximativ 282 milioane de dolari) sau va fi un esec de critica la fel ca "Bridget Jones: The Edge of Reason" (care a reusit insa performanta de a strange 262 milioane de dolari din drepturile de difuzare in afara Statelor Unite ale Americii). (A. T.)