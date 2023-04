Canapele din avionul lui Ion Tiriac sunt imbracate in piele de piton

Avionul magnatului Ion Tiriac valoreaza 33 de milioane de dolari, iar in interior are marmura, piele de piton, elemente placate cu aur, fiind construit in Canada.

Aeronava fostului tenismen este un Bombardier, iar finisajele au fost facute exact asa cum le-a cerut el, informeaza Click.

In interior sunt mochete plusate, marmura neagra, masiva. Pielea de piton imbraca canapelele si scaunele, iar bateriile pentru lavoar, scrumierele si sigurantele pentru centuri sunt placate cu aur.

Pe langa mica sala de conferinte, amenajata la bordul aeronavei, aceasta mai dispune si de o incapere amenajata in asa fel incat ofera confortul unei sufragerii.

Ion Tiriac detine un terminal pe Aeroportul Henri Coanda, unde isi tine aeronavele.