Carmen Trandafir si Emil Gradinescu se casatoresc

Carmen Trandafir si Emil Gradinescu se vor casatori in 2010, iar nasii de cununie vor fi prietenii lor cei mai buni, Virgil Iantu si sotia sa.

Informatia a fost confirmata de Carmen, care in emisiunea "Stele sub lupa", de la Antena 2, a dat de inteles ca urmeaza o nunta.

Carmen Trandafir si Emil Gradinescu traiesc o poveste de dragoste de patru ani de zile, timp in care au si devenit parinti. Carmen a nascut, in urma cu un an si trei luni, o fetita, informeaza Click.

Cei doi sustin ca pana acum nu au avut timp de casatorie pentru ca s-au ocupat de cariera: Emil este moderator la GSP TV, iar Carmen se pregateste sa revina pe piata muzicala.