Catherine Deneuve, huiduita de italieni

Legendara actrita Catherine Deneuve a fost huiduita de publicul italian, in cadrul unui festival cultural in Italia, pentru ca a vorbit in limba franceza.

Deneuve si actorul italian Michele Placido au interpretat un text din cartea "Imi amintesc" a autorului autorul francez George Perec, iar multimea a erupt de manie, scrie AFP.

Cele 200 de persoane prezente au inceput sa strige "hotii, vrem banii inapoi!", politia fiind nevoita sa intervina pentru a linisti apele.

Publicul se pare ca s-a infuriat pentru ca cea mai mare parte din spectacolul care a durat 40 de minute a fost in limba franceza.

"Poate ca Catherine Deneuve ar fi trebuit sa faca un efort si sa interpretze in italiana", a spus Michele Placido, intervievat, joi, de canalul TV Sky.

