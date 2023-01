Ce vedete autohtone s-au despartit in 2009

Si in 2009, vedetele autohtone au avut o viata amoroasa foarte tumultoasa. Multe dintre ele au realizat ca jumatatea lor nu este de fapt ceea ce-si doreau.

Asadar, nici acest an nu a fost ocolit de divorturi din partea vedetelor precum Catalin Crisan, Ilinca Vandici, Daniela Gyorfi sau Andreea Mantea.

La inceputul anului, mai precis in luna februarie, Daniela Gyorfi a pus capat relatiei pe care o avea cu impresarul ei, George Tal. Insa, de curand, cei doi au fost surprinsi din nou impreuna. Daniela si George au declarat ca sunt protagonistii unei relatii moderne, bazate pe sex, fara alte angajamente.

Ilinca Vandici si Alin Cocos, fiul vitreg al Elenei Udrea, au trait o frumoasa poveste de dragoste. Multi spuneau ca cei doi se vor casatori. Cu toate astea, relatia lor a luat sfarsit in luna iunie, iar gurile rele au spus ca Ilinca si Alin s-au despartit din cauza Elenei Udrea. Se pare ca blonda de la Turism nu o considera pe Ilinca femeia potrivita pentru fiul sau.

Dupa ce s-au despartit anul trecut, Andreea Raicu si Tudor Chirila s-au gandit pe la mijlocul acestui an ca ar trebui sa mai dea o sansa povestii lor de dragoste. Asa ca s-au impacat. Nu insa pentru mult timp. Tudor Chirila s-a gandit sa fie romantic si sa isi ceara iubita in casatorie printr-un SMS. Din pacate, Andreea nu a fost impresionata de gestul cantaretului si nu a dat niciun raspuns. Asa ca, Tudor a renuntat definitiv la aceasta relatie.

Au trecut prin multe. Divortul lui, precum si refuzul lui de a-si recunoaste copilul pe motiv ca nu este al lui au facut deliciul presei de scandal. Este vorba de relatia dintre Andreea Mantea si Andrei Tardea. Dupa o relatie de aproximativ 11 luni, timp in care au trecut prin multe, cei doi s-au despartit in luna decembrie. Desi s-a spus ca cei doi s-ar fi despartit din cauza scandalului pe care Andrei l-a avut cu fosta sotie, Andreea Mantea dezminte acest lucru, spunand ca relatia lor ajunsese in faza in care se punea problema casatoriei.

Tot in acest an, in luna noiembrie, soprana Angela Gheorghiu a decis sa-si paraseasca sotul, tenorul italian Roberto Alagna. Motivul: sotul sau statea prea mult aproape de rudele sale. Insa, dupa doua luni in care Roberto a insistat rugand-o pe solista sa mai dea o sansa casniciei lor, Angela Gheorghiu a declarat ca nu mai divorteaza.

Un cuplu care chiar s-a destramat in acest an este cel format din Catalin Crisan si Lucia. Cei doi au format timp de 14 ani un cuplu care parea fericit. Se pare insa ca nu era chiar asa si neintelegerile din cuplu ar fi durat de cativa ani, Catalin si Lucia decizand sa mai ramana impreuna din cauza copiilor, o fetita si un baiat.

