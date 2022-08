Cristina Rus a pierdut copilul, la numai trei luni de sarcina

Cristina Rus a pierdut copilul pe care il astepta, la numai trei luni de sarcina. Cantareata si sotul ei, omul de afaceri Dragos Balteanu, erau extrem de fericiti de cand au aflat ca urma sa aiba un copil.

Bucuria lor a fost insa curmata de vestea ca, daca nu va fi operata, viata sa va fi pusa in pericol de o sarcina extrauterina, scrie Click.

Cristian Rus a fost vazuta intrand adesea la Euroclinic, unitatea sanitara de lux unde ar fi urmat sa nasca, dovada ca sarcina sa nu era tocmai usoara.

Cei doi spera ca in curand sa aiba un mostenitor, in ciuda dramei prin care trec. Cristina Rus si Dragos Balteanu s-au casatorit in urma cu doua luni si au avut o ceremonie religioasa cu usile inchise.

